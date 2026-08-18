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Vali Ünlüer'den Yeni Hükümet Konağı İncelemesi

Vali Ünlüer'den Yeni Hükümet Konağı İncelemesi
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Kahramanmaraş Valisi Mükerrem Ünlüer, 6 Şubat depremlerinde yıkılan eski hükümet konağının yerine Trabzon Caddesi'nde inşa edilen yeni valilik binasında incelemelerde bulundu. Zemin artı 3 kat ve 16 bin 500 metrekare kapalı alana sahip olacak binada, valilik birimlerinin yanı sıra farklı kamu kurumları da hizmet verecek. Deprem yönetmeliğine uygun ve modern olarak tasarlanan binanın çalışmaları tamamlandığında hizmete açılacağı bildirildi.

Kahramanmaraş Valisi Mükerrem Ünlüer, yapımı devam eden yeni valilik binasında incelemede bulundu.

Kahramanmaraş Valisi Mükerrem Ünlüer, 6 Şubat depremlerinde hasar görerek yıkılan eski hükümet konağının yerine Trabzon Caddesi üzerinde yapımı devam eden yeni Kahramanmaraş Valiliği hizmet binasının inşaat alanında incelemelerde bulundu. Hükümet Konağı inşaat alanını gezen Ünlüer, çalışmaların son durumu hakkında yetkililerden bilgi aldı. Zemin artı 3 kat olarak inşa edilen yeni Hükümet Konağı'nın toplam 16 bin 500 metrekare kapalı alana sahip olacağı belirtildi. Yeni hizmet binasında Valilik birimlerinin yanı sıra farklı kamu kurumlarının da aynı çatı altında hizmet vermesi planlanıyor.

Depremin ardından yeniden inşa edilen binanın modern ve deprem yönetmeliğine uygun olarak tasarlandığı, çalışmaların tamamlanmasının ardından hizmete alınacağı bildirildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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