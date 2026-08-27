250 Yıllık Dev Kavak Ağacı Yaylanın Gölgesi Oldu

Kahramanmaraş'ın Elbistan ilçesine bağlı Yalıntaş Mahallesi Uzunmehmet Yaylası'nda bulunan ve yaklaşık 250-300 yıllık olan dev kavak ağacı, heybetli görüntüsüyle dikkat çekiyor.

Yaklaşık 25-30 metre boyundaki kavak ağacının, geçmişte yaylada otlatılan koyun sürülerinin dinlenme noktası olarak kullanıldığı belirtiliyor. Bölgedeki hayatın önemli bir parçası haline gelen asırlık kavak ağacı, bugün de yaylaya gelenlerin uğrak noktaları arasında yer alıyor. Tarlada çalışanlar ve yöre sakinleri, özellikle sıcak yaz günlerinde ağacın gölgesinde dinleniyor. Yaylada yaşayan 75 yaşındaki Ali Bahçivan, ağacın dikildiği zamanı kimsenin hatırlamadığını belirterek, ağacın geçmişten bugüne büyüklerinden aktarılan bir hikayesi olduğunu söyledi.

Bahçivan, yaylanın yaklaşık bin 950 metre rakımda bulunduğunu belirterek, "Bu ağacın dikildiği zamanı biz de bilmiyoruz. Babamız da bilmiyor. Babamızın bize anlattığına göre dedelerimiz tarafından dikilmiş. Anlatılanlara göre bu ağaç yaklaşık 250-300 yıllık. Eskiden burada koyun sürüleri olurdu. Bu ağacın gölgesinde dört sürü yatardı. Bin, bin 500 koyun burada gölgelenirdi. Ağacın boyu yaklaşık 25-30 metre. Çok yüksek ve geniş bir ağaç. Biz de burada çalışırken ağacın altında dinleniyoruz. İşçilerimiz geldiğinde onlar da burada oturup dinleniyor. Burası bizim için adeta can damarı. Bu ağaca yörede 'kavak ağacı' deniyor. Selvi değil. Geniş gövdeli ve gölgesi çok güzel olan bir ağaç. Burada hava şehir merkezlerine göre çok daha serin. Kahramanmaraş, Adana ve Osmaniye gibi yerlerde hava çok sıcak oluyor. Burası onlardan yaklaşık 10-15 derece daha serin. Adeta klima gibi, serin bir yer. Burası yaklaşık bin 950 rakımda. Yüksek rakımdan dolayı tarım ürünleri de daha geç olgunlaşıyor" dedi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı