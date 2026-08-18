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Kahramanmaraş ve Elbistan'da Narkotik Operasyonu: 6 Tutuklama

Kahramanmaraş ve Elbistan'da Narkotik Operasyonu: 6 Tutuklama
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Kahramanmaraş'ta Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ile Elbistan Narkotik Büro Amirliği ekiplerince 10-15 Ağustos tarihlerinde düzenlenen dört ayrı operasyonda uyuşturucu madde ve sentetik ecza hapı ele geçirildi. Gözaltına alınan 6 şüpheli, adli mercilere sevk edildikten sonra tutuklandı.

Kahramanmaraş’ta Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ile Elbistan Narkotik Büro Amirliği ekiplerince 10, 11 ve 15 Ağustos 2026 tarihlerinde gerçekleştirilen dört ayrı çalışmada, çeşitli miktarlarda uyuşturucu madde ve sentetik ecza hapı ele geçirildi. Operasyonlar kapsamında gözaltına alınarak adli mercilere sevk edilen 6 şüpheli tutuklandı.

Ekiplerin yürüttüğü çalışmalar kapsamında yapılan aramalarda çeşitli miktarlarda uyuşturucu maddeler ele geçirildi. Uyuşturucu maddelere el konulurken, gözaltına alınan 6 şüpheli işlemlerinin ardından adli mercilere sevk edildi. Şüphelilerin tamamı çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

Haber: Muhammet Özer

Kaynak: Haber Platformu
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