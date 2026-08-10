Türkoğlu'nda Hafif Ticari Araç Devrildi: 6 Yaralı
Kahramanmaraş'ın Türkoğlu ilçesinde hafi ticari aracın devrilmesi sonucu 6 kişi yaralandı.
Kahramanmaraş'ın Türkoğlu ilçesinde hafi ticari aracın devrilmesi sonucu 6 kişi yaralandı.
Hacı Şaban G. idaresindeki 46 DY 437 plakalı hafi ticari araç, Yoğunoluk Yaylası-Şekeroba bağlantı yolunda kontrolden çıkarak devrildi.
İhbar üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
Kazada, sürücü ile araçtaki Musa G, Zümra G, Emirhan Hilmi G, Sultan G. ve Sümeyye G. yaralandı.
Yaralılar, ambulanslarla Türkoğlu Dr. Kemal Beyazıt Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Kaynak: AA