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Kanlıböğet'e araç girişi 200 TL oldu

Kanlıböğet'e araç girişi 200 TL oldu
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Kahramanmaraş'ın Andırın ilçesindeki doğa harikası Kanlıböğet'te araçlı girişler ücretli hale getirildi. Yeni düzenlemeyle bölgeye araç başı giriş ücreti 200 TL olarak belirlendi. Yaz aylarında yoğun ilgi gören turizm rotasında alınan bu karar, ziyaretçiler tarafından merakla karşılandı.

Kahramanmaraş'ın Andırın ilçesinde yaz aylarının gözde turizm rotalarından biri olan ve berrak suyuyla bilinen Kanlıböğet'te araçlı girişler ücretli hale getirildi.

Bölgede yapılan yeni düzenlemeler kapsamında, doğa harikası alana araçla giriş yapmak isteyen ziyaretçiler için tarife netleşti. Buna göre, Kanlıböğet'e araç başı giriş ücreti 200 TL olarak uygulanmaya başlandı. Sıcak yaz günlerinde serinlemek ve doğayla baş başa vakit geçirmek isteyen yerli ve yabancı turistlerin akın ettiği bölgede alınan bu karar dikkat çekti.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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