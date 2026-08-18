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Kahramanmaraş'ta Uyuşturucu Operasyonu: 6 Tutuklama

Kahramanmaraş'ta Uyuşturucu Operasyonu: 6 Tutuklama
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Kahramanmaraş'ın Elbistan ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonlarında 725 sentetik ecza, 9,17 gram metamfetamin, 1,1 gram bonzai, 472 captagon ve 3 ecstasy hapı ele geçirildi. Gözaltına alınan 6 şüpheli, çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Kahramanmaraş'ta düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 6 kişi tutuklandı.

Alınan bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ile Elbistan Narkotik Büro Amirliği ekiplerince uyuşturucu madde ticareti ve kullanımının önlenmesine yönelik çalışmalar gerçekleştirildi. 10, 11 ve 15 Ağustos tarihlerinde yapılan çalışmada 725 sentetik ecza hapı, 9,17 gram metamfetamin, 1,1 gram sentetik kannabinoid (bonzai), 472 captagon ve 3 ecstasy hapı ele geçirildi.

Operasyonlar kapsamında gözaltına alınan ve işlemlerinin ardından adli mercilere sevk edilen 6 şüpheli, çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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