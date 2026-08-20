Elbistan'da Motosiklet KAZASI: Yaşlı Adam Yaralandı

Kahramanmaraş'ın Elbistan ilçesinde yolun karşısına geçmeye çalışan 69 yaşındaki adam motosikletin çarpması sonucu yaralandı.

Alınan bilgiye göre kaza, Elbistan ilçesinde Kışla Caddesi üzerinde meydana geldi. Yolun karşısına geçmeye çalışan E.K.'ye (69), sürücüsü henüz belirlenemeyen bir motosiklet çarptı. Çarpmanın etkisiyle yere düşerek yaralanan E.K., çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sevk edilen 112 Acil Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Elbistan Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Kaza anı ise bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde yaya geçidinden yolun karşısına geçen adama motosiklet çarptığı görüldü.

Kazanın ardından olay yerinden kaçan motosiklet sürücüsünün yakalanması için polis ekipleri çalışma başlattı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı