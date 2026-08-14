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Kahramanmaraş'ta 39 Derece Sıcaklık Hayatı Olumsuz Etkiliyor

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Kahramanmaraş'ta mevsim normallerinin üzerinde seyreden sıcaklık ve nem artışı günlük hayatı olumsuz etkiledi. Termometrelerin 39 dereceyi gösterdiği kentte vatandaşlar, serinlemek için parklar, tarihi çarşı ve alışveriş merkezlerini tercih etti. Kent merkezinde öğle saatlerinde sakinlik gözlendi.

????? Sıcak havanın etkili olduğu Kahramanmaraş'ta termometreler 39 dereceyi gösterdi.

Kahramanmaraş'ta mevsim normallerinin üzerinde seyreden sıcaklık ve nem oranındaki artış günlük hayatı olumsuz etkiledi.

Termometrelerin 39 dereceyi gösterdiği kentte vatandaşlar, serinlemek için parkları, Tarihi Kapalı Çarşı'yı, alışveriş merkezlerini ve gölge alanları tercih etti.

Kent merkezinde öğle saatlerinde de sakinlik gözlendi.

Kaynak: AA
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