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Andırın'da Trafo Merkezinde Patlama: 1 Ölü, 1 Yaralı

Andırın'da Trafo Merkezinde Patlama: 1 Ölü, 1 Yaralı Haber Videosunu İzle
Andırın'da Trafo Merkezinde Patlama: 1 Ölü, 1 Yaralı
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Kahramanmaraş'ın Andırın ilçesinde bulunan transformatör merkezinde bakım ve onarım çalışmaları sırasında meydana gelen patlamada 1 işçi hayatını kaybetti, 1 işçi ağır yaralandı.

Olay, Türkiye Elektrik İletim A.Ş. (TEİAŞ) Gaziantep 12. Bölge Müdürlüğü Kahramanmaraş İletim Şebekeleri İşletme ve Bakım Müdürlüğüne bağlı Andırın Transformatör Merkezi’nde meydana geldi.

Edinilen bilgilere göre, merkezde bakım ve onarım çalışması yürüten B. O. D. ile M. Ü. T.’nin bulunduğu alanda henüz belirlenemeyen nedenle şiddetli bir patlama meydana geldi.

Patlamanın ardından bölgeye sağlık ve güvenlik ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen ekiplerin yaptığı ilk incelemede M. Ü. T.’nin hayatını kaybettiği belirlendi.

Patlamada ağır yaralanan B. O. D. ise olay yerindeki ilk müdahalenin ardından ambulansla hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.

Patlamanın kesin nedeninin belirlenmesi amacıyla olay yerinde inceleme başlatılırken, olayla ilgili geniş çaplı soruşturmanın sürdüğü öğrenildi.

Haber: Muhammet Özer

Kaynak: Haber Platformu
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