Andırın'da Elektrik Akımı Faciası: 1 Ölü, 1 Yaralı
Kahramanmaraş'ın Andırın ilçesinde elektrik akımına kapılan 1 işçi hayatını kaybetti, 1 işçi yaralandı.
Kahramanmaraş'ın Andırın ilçesinde elektrik akımına kapılan 1 işçi hayatını kaybetti, 1 işçi yaralandı.
Andırın Transformatör Merkezi'nde bakım ve onarım çalışması yapan işçiler, yüksek gerilim kaynaklı elektrik akımına kapıldı.
İhbar üzerine bölgeye jandarma, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
Sağlık ekiplerince yapılan kontrolde, tekniker Bekir Onur Delipalta'nın hayatını kaybettiği belirlendi.
Yaralanan diğer çalışan M.Ü.T. ise ambulansla Andırın Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Kaynak: AA