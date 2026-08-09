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AFAD: Gaziantep'teki 4,5'lik Depremde Olumsuz Durum Yok

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AFAD, Gaziantep Nurdağı'nda saat 03.42'de meydana gelen 4,5 büyüklüğündeki depremin çevre illerde de hissedildiğini, an itibarıyla olumsuz bir durum bulunmadığını ve saha tarama çalışmalarının sürdüğünü açıkladı.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), Gaziantep'in Nurdağı ilçesinde meydana gelen ve çevre illerden hissedilen 4,5 büyüklüğündeki deprem sonrası olumsuz bir durumun bulunmadığını bildirdi.

AFAD'ın NSosyal hesabından yapılan açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Gaziantep ilimizin Nurdağı ilçesinde saat 03.42'de meydana gelen ve Gaziantep, Kilis, Kahramanmaraş, Osmaniye ve Hatay illerimizde hissedilen 4,5 büyüklüğündeki deprem sonrası an itibarıyla olumsuz bir durum bulunmamaktadır. Saha tarama çalışmaları devam etmektedir. Etkilenen vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimizi sunarız."

Kaynak: AA
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