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Maraş'ta Uyuşturucu Operasyonu: 1 Tutuklama

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Kahramanmaraş'ta uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan şüpheli tutuklandı.

Kahramanmaraş'ta uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan şüpheli tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince, uyuşturucu kullanımı ve ticaretinin önlenmesine yönelik çalışma başlatıldı.

Belirlenen adrese düzenlenen operasyonda 1 zanlı gözaltına alındı. Yapılan aramada bir miktar uyuşturucu ele geçirildi.

İşlemlerin ardından adliyeye sevk edilen şüpheli çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.

Kaynak: AA
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