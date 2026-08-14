Kahramanmaraş'ta 243 Bin Sentetik Hap Ele Geçirildi

Kahramanmaraş'ta 243 bin sentetik ecza hapı ele geçirildi, 1 şüpheli tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamada, il dışından kente sentetik uyuşturucu madde getirileceği bilgisini alan İstihbarat ve Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri Kayseri- Kahramanmaraş karayolu Kılavuzlu Köprüsü girişinde önlem aldı.

A.Y. idaresindeki plakası açıklanmayan tırı durduran ekiplerce yapılan aramada 243 bin sentetik ecza hapı ele geçirildi, sürücünün de arasında bulunduğu 3 şüpheli gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden A.Y. tutuklandı, V.C.G. ve M.G. adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Kaynak: AA