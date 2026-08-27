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Barajda Dengesini Kaybeden 11 Yaşındaki Çocuk Hayatını Kaybetti

Barajda Dengesini Kaybeden 11 Yaşındaki Çocuk Hayatını Kaybetti Haber Videosunu İzle
Barajda Dengesini Kaybeden 11 Yaşındaki Çocuk Hayatını Kaybetti
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Kahramanmaraş'ta Sır Barajı kıyısında ablasıyla birlikte bulunan 11 yaşındaki A.D., ayaklarını suya sokmak istediği sırada dengesini kaybederek suya düştü. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve güvenlik ekipleri sevk edildi. Sudan çıkarılan çocuk, hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

Edinilen bilgilere göre olay, Kahramanmaraş’ta Sır Barajı kıyısında meydana geldi. A.D., ablasıyla birlikte baraj kenarında bulunduğu sırada ayaklarını suya sokmak istedi. Bu sırada dengesini kaybeden 11 yaşındaki çocuk suya düştü.

Kısa sürede gözden kaybolan çocuğun yardımına çevrede bulunan vatandaşlar koştu. İhbar üzerine bölgeye sağlık ve güvenlik ekipleri sevk edildi.

Ekiplerin çalışması sonucu sudan çıkarılan A.D., sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırıldı. Küçük çocuk, doktorların tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamadı.

A.D.’nin cenazesinin, yapılacak işlemlerin ardından ailesine teslim edilmesi beklenirken, olayla ilgili inceleme başlatıldı.

Haber: Muhammet Özer

Kaynak: Haber Platformu
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