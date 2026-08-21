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Kahramanmaraş'ta Feci Kaza: 1 Ölü, 5 Yaralı

Kahramanmaraş'ta Feci Kaza: 1 Ölü, 5 Yaralı
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Pazarcık'tan Çağlayancerit'e giden araçların karıştığı trafik kazasında 6 kişi yaralandı, yaralılardan biri hastanede hayatını kaybetti. 3 yaralı Çağlayancerit Devlet Hastanesi'ne, 2'si Pazarcık Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı; 2 kişinin durumu ağır.

Edinilen bilgilere göre, Pazarcık’tan Çağlayancerit istikametine seyir halinde olan araçların karıştığı trafik kazası Gönük yolu üzerinde meydana geldi. Kazada 6 kişi yaralanırken, yaralılardan biri kaldırıldığı hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Kazada yaralanan 5 kişiden 3’ü Çağlayancerit İlçe Devlet Hastanesi’ne, 2’si ise Pazarcık Devlet Hastanesi’ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Yaralılardan 2’sinin sağlık durumunun ağır olduğu öğrenildi.

İhbar üzerine kaza yerine sağlık ve ilgili ekipler sevk edildi. Kazayla ilgili inceleme ve çalışmalar sürüyor.

Haber: Muhammet Özer

Kaynak: Haber Platformu
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