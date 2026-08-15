Haberler

Kahramanmaraş’ta orman yangını

Kahramanmaraş’ta orman yangını Haber Videosunu İzle
Kahramanmaraş’ta orman yangını
Haberin Videosunu İzle
Haberin Videosunu İzle
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Kahramanmaraş’ın Onikişubat ilçesinde ormanlık alanda çıkan yangın, ekiplerin havadan ve karadan müdahalesiyle yaklaşık 1 saat 23 dakikada kontrol altına alındı.

Yangın, saat 13.25 sıralarında Onikişubat ilçesi Kılavuzlu Mahallesi’nde çıktı. İhbar üzerine bölgeye 2 ilk müdahale aracı, 5 arazöz, 3 su ikmal aracı, 2 helikopter, 2 itfaiye aracı ve diğer kurumlara ait su tankerleri sevk edildi.

Ekiplerin yangına müdahalesi saat 13.33’te başlarken, alevler saat 14.48 itibarıyla kontrol altına alındı. Bölgede soğutma çalışmalarının sürdüğü bildirildi.

Yangına 27 personelin yanı sıra 2 helikopter, 5 arazöz, 3 su ikmal aracı, 2 hizmet aracı, 1 dozer ve 1 treyler ile müdahale edildi.

Yangının çıkış nedeni henüz belirlenemezken, bölgede hava sıcaklığının 35 derece, rüzgar hızının ise saatte 27 kilometre olduğu kaydedildi.

Ekiplerin bölgede soğutma ve kontrol çalışmalarını sürdürdüğü öğrenildi.

Haber: Muhammet Özer

Kaynak: Haber Platformu
İran duyurdu: Katar 3 pilotumuzu esir aldı

İranlı pilotlar esir alındı! Körfez'de tansiyon yine tavan yapacak

CHP'li Yazgan'ı evinde ağırlayan kadından çok konuşulacak sözler: Belime sarılıp...

Türkiye gündemine oturan görüntü! Videodaki kadından olay sözler
Haberler.com
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Etiler'de olaylı yolculuk! Kadın turistler ücret vermemek için...

Etiler'de olaylı yolculuk! Kadın turistler ücret vermemek için...
Uzman Onbaşından acı haber! Daha çok gençti

Uzman Onbaşından kahreden haber! Daha çok gençti
Çevre illerden bile gelenler var: Yüzyıllık şifa kaynağı

Çevre illerden bile gelen var: Yüzyıllık şifa kaynağı
Uçak kalktı geliyor! Süper Lig devi bir yıldız golcü daha getiriyor

Uçak kalktı geliyor! Süper Lig devi bir yıldız golcü daha getiriyor
Muhammed Salah'lı Trabzonspor'un maçı 40 ülkede yayınlanacak

İlk maçının kaç ülkede yayınlanacağına inanamayacaksınız
Acun Ilıcalı durmuyor! Hull City'den 10. transfer

Acun durmuyor! Bu sene çok can yakacaklar
Filenin Sultanları gala gecesinde! Zehra Güneş göz kamaştırdı

Geceye yine o damga vurdu!