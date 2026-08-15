Kahramanmaraş’ta orman yangını

Yangın, saat 13.25 sıralarında Onikişubat ilçesi Kılavuzlu Mahallesi’nde çıktı. İhbar üzerine bölgeye 2 ilk müdahale aracı, 5 arazöz, 3 su ikmal aracı, 2 helikopter, 2 itfaiye aracı ve diğer kurumlara ait su tankerleri sevk edildi.

Ekiplerin yangına müdahalesi saat 13.33’te başlarken, alevler saat 14.48 itibarıyla kontrol altına alındı. Bölgede soğutma çalışmalarının sürdüğü bildirildi.

Yangına 27 personelin yanı sıra 2 helikopter, 5 arazöz, 3 su ikmal aracı, 2 hizmet aracı, 1 dozer ve 1 treyler ile müdahale edildi.

Yangının çıkış nedeni henüz belirlenemezken, bölgede hava sıcaklığının 35 derece, rüzgar hızının ise saatte 27 kilometre olduğu kaydedildi.

Ekiplerin bölgede soğutma ve kontrol çalışmalarını sürdürdüğü öğrenildi.

Haber: Muhammet Özer

Kaynak: Haber Platformu