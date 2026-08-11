Kaçak saka avına 2,2 milyon TL ceza

Tarım ve Orman Bakanlığı Doğa Koruma ve Milli Parklar (DKMP) Genel Müdürlüğü, Kahramanmaraş'ta saka kuşlarını kaçak olarak avlayan 4 kişiye 2 milyon 221 bin 660 lira para cezası verildiğini bildirdi.

Genel Müdürlüğün NSosyal hesabından operasyona ilişkin paylaşım yapıldı.

Paylaşımda, Kahramanmaraş'ta yapılan ortak av koruma ve kontrol faaliyetinde saka kuşlarını kaçak avlayan 4 kişinin yakalandığı ifade edildi.

Operasyonda 175 canlı saka kuşu, 4 germe ağ, 4 kafes ve kuş sesi çıkaran bir cihazın ele geçirildiği belirtilen paylaşımda, şunlar kaydedildi:

"Kara Avcılığı Kanunu kapsamında kişilere 576 bin 660 lira idari para cezası ve 1 milyon 645 bin lira tazminat olmak üzere 2 milyon 221 bin 660 lira para cezası uygulandı. Saka kuşları, gerekli bakım ve tedavilerinin ardından doğal yaşam alanlarına salındı. Yaban hayatını korumak için denetimlerimiz kararlılıkla devam ediyor."

Kaynak: AA