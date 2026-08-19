Haberler

Yaya Geçidinde Motosiklet Kazası: Yaşlı Adam Yaralandı, Sürücü Kaçtı

Yaya Geçidinde Motosiklet Kazası: Yaşlı Adam Yaralandı, Sürücü Kaçtı Haber Videosunu İzle
Yaya Geçidinde Motosiklet Kazası: Yaşlı Adam Yaralandı, Sürücü Kaçtı
Haberin Videosunu İzle
Haberin Videosunu İzle
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Elbistan'da yaya geçidinden karşıya geçmeye çalışan yaşlı adama motosiklet çarptı. Çarpmanın etkisiyle düşen E.K. yaralanırken, sürücü olay yerinden kaçtı. Güvenlik kamerasına yansıyan kaza sonrası yaralı hastaneye kaldırıldı, polis kaçan sürücüyü yakalamak için çalışma başlattı.

Yaralanan E.K. hastaneye kaldırılırken, kazanın ardından yaralıya yardım etmeden olay yerinden kaçan motosiklet sürücüsünün yakalanması için çalışma başlatıldı.

Kaza, dün akşam saatlerinde Elbistan ilçesine bağlı Kızılcaoba Mahallesi Kışla Caddesi üzerinde meydana geldi.

Edinilen bilgilere göre, cadde üzerindeki yaya geçidini kullanarak yolun karşı tarafına geçmeye çalışan E.K. isimli yaşlı adama seyir halindeki motosiklet çarptı. Çarpmanın etkisiyle dengesini kaybederek asfalt zemine düşen yaşlı adam yaralandı.

Kazanın ardından yaralıya yardım etmek yerine olay yerinden uzaklaşan motosiklet sürücüsü kayıplara karıştı. Çevredeki vatandaşların 112 Acil Çağrı Merkezi’ne ihbarda bulunması üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından yaralı E.K., ambulansla Elbistan Devlet Hastanesi’ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

Öte yandan kaza anı, cadde üzerindeki bir iş yerinin güvenlik kamerasınca kaydedildi. Görüntülerde motosikletin yaşlı adama çarptığı ve sürücünün olay yerinde durmadan uzaklaştığı anlar yer aldı.

Polis ekipleri, güvenlik kamerası görüntülerini incelemeye alarak kaçan motosiklet sürücüsünün kimliğinin tespit edilmesi ve yakalanması için çalışma başlattı.

Haber: Muhammet Özer

Kaynak: Haber Platformu
ABD'nin sürpriz hamlesi sonrası altın fiyatları şahlandı

ABD'nin sürpriz hamlesi sonrası altın fiyatları şahlandı
Zamanlama manidar! İsrail Genelkurmay Başkanı işgal altındaki Suriye topraklarında

Sınırımızda neler oluyor? İsrail'den gerginliği tırmandıracak hamle
Kuytulcular soruşturmasında kayyum atanan 5 şirket belli oldu! Ünlü börekçi de listede

İşte "Kuytulcular"ın kayyum atanan 5 şirketi! Ünlü börekçi de listede
Haberler.com
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Real Madrid'de Mbappe krizi! Tepkiler çığ gibi

Tepkiler çığ gibi! Ne yapıyorsun Mbappe?
Öğretmenlere önlük zorunluluğu getirildi

81 ile genelge gönderildi! Okula giderken artık önlük giyecekler

Richarlison Süper Lig devini bekliyor! Şampiyonlar Ligi faktörü devrede

Bu sene kıyamet kopacak! O da Süper Lig devine geliyor
Ümraniye’de çocuklar emin ellerde: Suça sürüklenmeden önce erken müdahale

Ümraniye’de çocuklar emin ellerde: Suça sürüklenmeden önce...
Genç sosyal medya fenomeninin motosiklet tutkusu sonunu getirdi

Tutkusu canından etti: Genç fenomene acı veda
'Dur' ihtarına uymadı, ortalığı savaş alanına çevirdi: Alkollü sürücü 4 aracı biçti

'Dur' ihtarına uymayınca olanlar oldu! Nedeni belli oldu
Karısını kurt sanıp öldürdü! İşte o koca için verilen karar

Karısını kurt sanıp öldürdü! İşte o koca için verilen karar