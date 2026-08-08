Genç kendini ateşe verdi, hastaneye kaldırıldı

Olay, Güneşli Mahallesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Ö.E. (27), henüz belirlenemeyen bir nedenle kendini ateşe verdi. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekiplerince ilk müdahalesi olay yerinde yapılan Ö.E., tedavi edilmek üzere hastaneye kaldırıldı.

Olayın nedeni ve Ö.E.’nin sağlık durumuyla ilgili henüz resmi açıklama yapılmazken, olayla ilgili inceleme başlatıldı.

Kaynak: Haber Platformu