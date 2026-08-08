Genç kendini ateşe verdi, hastaneye kaldırıldı
Kahramanmaraş Güneşli Mahallesi'nde 27 yaşındaki Ö.E., henüz bilinmeyen bir nedenle kendini ateşe verdi. İhbar üzerine olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi; ilk müdahale sonrası hastaneye kaldırılan genç hakkında resmi açıklama yapılmadı.
Olay, Güneşli Mahallesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Ö.E. (27), henüz belirlenemeyen bir nedenle kendini ateşe verdi. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi.
Sağlık ekiplerince ilk müdahalesi olay yerinde yapılan Ö.E., tedavi edilmek üzere hastaneye kaldırıldı.
Olayın nedeni ve Ö.E.’nin sağlık durumuyla ilgili henüz resmi açıklama yapılmazken, olayla ilgili inceleme başlatıldı.
Kaynak: Haber Platformu