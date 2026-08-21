35 santimetrelik kist, genç hastanın doğurganlığı korunarak çıkarıldı

Kahramanmaraş'ta genç bir hastanın karnını tamamen dolduran yaklaşık 35 santimetrelik yumurtalık kisti, uygulanan fertilite koruyucu cerrahiyle çıkarıldı. Ameliyatta hastanın yumurtalıkları ve rahmi korunarak doğurganlığına yönelik tedavi uygulandı.

Kahramanmaraş'ta yaşayan 24 yaşındaki Hatice Akdere, karnındaki şişlikler nedeniyle çeşitli hastanelere başvurduktan sora Sular Akademi Hastanesi Jinekolojik Onkoloji, Kadın Doğum ve Tüp Bebek Uzmanı Phd. Op. Dr. Ferah Kazancı'ya muayene oldu. Akdere'nin yapılan tetkiklerinde, yumurtalıklardan kaynaklanan ve karın boşluğunu dolduran yaklaşık 35 santimetrelik kist tespit edildi. Bunun üzerine hastaya fertilite koruyucu cerrahi uygulandı. Operasyonda kist çıkarılırken, kistin bulunduğu yumurtalık korunarak diğer yumurtalık ve rahmin de muhafaza edilmesi sağlandı.

"Doğurganlığını koruyarak ameliyat gerçekleştirdik"

Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı Dr. Ferah Kazancı, hastanın genç ve bekar olması nedeniyle cerrahide doğurganlığın korunmasına öncelik verdiklerini söyleyerek, "Hastamız genç ve bekar bir hasta. Tüm karnı dolduran yaklaşık 35 santimetrelik bir kitlesi vardı. Bu kitle yumurtalıklardan kaynaklanıyordu. Hastamıza fertilite koruyucu bir cerrahi uyguladık. Kisti çıkartıp kistin olduğu yumurtalığı koruduk. Diğer yumurtalığını ve rahmini de koruyarak bundan sonraki hayatında her hangi bir sıkıtı doğurganlığının devam etmesini sağladık" dedi.

"Doğurganlıklarını koruyabiliyoruz"

Fertilite koruyucu cerrahinin özellikle erken evrede tespit edilen bazı jinekolojik kanserlerde de uygulanabildiğini belirten Dr. Kazancı, "Fertilite koruyucu cerrahiyi özellikle jinekolojik kanserlerde uygulayabiliyoruz. Yumurtalıklardan gelişen borderline over tümörlerinde erken evrede bu yöntemi uygulayabiliyoruz. Endometrium kanseri, rahmin iç duvarından gelişen bir kanserdir. Burada da yine erken evre ve hücre tipi uygun olan hastalarımıza fertilite koruyucu cerrahi uygulayabiliyoruz. Şu anda bu şekilde tedavi ettiğimiz bir hastamız var. Hastamızın kontrol biyopsilerini alıp, kendisi için tüp bebek planlamasını da yapmış bulunuyoruz. Rahim ağzı kanserlerinde de yine erken evrede, sadece rahim ağzının çıkarıldığı bir ameliyat yaparak hastalarımızın doğurganlığını koruyabiliyoruz. Sadece jinekolojik kanserlerde değil, çocukluk çağında kanser tanısı alan birçok hastamız olabiliyor. Lenfoma, lösemi gibi hastalıklarda kemoterapi ve radyoterapi gibi ek tedaviler uygulanıyor. Bu tedavileri almadan önce, yumurta dokusunu dondurma veya yumurtalarını toplayarak dondurma yöntemleriyle hastalarımızın doğurganlıklarını koruyabiliyoruz. Hastamız sağlığına kavuştu. Taburcu ediyoruz. Bundan sonraki süreçte takiplerini yapacağız" diye konuştu.

"Doğurganlığımı koruyarak ameliyatım yapıldı"

Hasta Hatice Akdere ise, karnında 35 santimetrelik kistle birçok doktora gittiğini belirterek, "Bana en iyi ihtimalle yumurtalıklarımın alınacağını, doğurganlığımın gideceğini ve kanserden şüphelendiklerini söylediler. Ferah hocamız ile yollarımız kesişti ona geldim. Doğurganlığımı koruyarak ameliyatı olabileceğini söyledi. Ameliyat oldum ve şu an iyiyim gayet mutluyum. Doğurganlığıma hiçbir şekilde zarar gelmedi yumurtalıklarım yerinde. Sadece kist alındı ve karnımdaki kocaman şiş indi. Kadınlar için doğurganlık çok önemli ve korunarak da bu ameliyatın yapılması daha da önemli. Teşekkür ederim hastane ve hocamıza" dedi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı