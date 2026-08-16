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Kahramanmaraş'ta Kına Gecesinde Kanlı Kavga: 1 Ölü, 3 Yaralı

Kahramanmaraş'ta Kına Gecesinde Kanlı Kavga: 1 Ölü, 3 Yaralı
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Kahramanmaraş'ın Elbistan ilçesinde bir kına gecesinde çıkan silahlı ve bıçaklı kavgada 4 kişi yaralandı, ağır yaralananlardan Sedat Can hastanede hayatını kaybetti. Olayla ilgili jandarma soruşturma başlattı.

Kahramanmaraş'ta kına gecesinde çıkan silahlı ve bıçaklı kavgada ağır yaralanan 4 kişiden biri kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

Edinilen bilgilere göre olay, Elbistan ilçesi Hasankendi Mahallesi'nde dün meydana geldi. Mahallede gerçekleştirilen kına merasimi sırasında henüz bilinmeyen bir nedenle taraflar arasında tartışma çıktı. Tartışmanın kısa sürede kavgaya dönüşmesi üzerine silah ve bıçaklar kullanıldı. Olayda 2 kişi silahla, 2 kişi ise bıçakla yaralandı. İhbar üzerine bölgeye çok sayıda jandarma ve sağlık ekibi sevk edildi. Yaralılara olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından hastanelere sevk edildi. Kavgada ağır yaralanan Sedat Can, kaldırıldığı hastanede doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Diğer yaralılar S.C., İ.A. ve A.B.'nin hastanelerdeki tedavilerinin sürdüğü öğrenildi. Olayla ilgili jandarma ekiplerinin incelemesi sürüyor.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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