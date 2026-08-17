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Vatandaştan Örnek Davranış: Yoldaki Çukuru Doldurdu

Vatandaştan Örnek Davranış: Yoldaki Çukuru Doldurdu Haber Videosunu İzle
Vatandaştan Örnek Davranış: Yoldaki Çukuru Doldurdu
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Sakarya Çamlık Mahallesi'nde bir sürücü, yol üzerindeki çukuru taş ve parçalarla doldurarak olası kazaları önledi. Bu duyarlı davranış, çevredekilerin takdirini toplarken cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

Çamlık Mahallesi’nde aracıyla seyir halinde bulunan sürücü, yol üzerindeki çukuru fark etti. Aracından inen duyarlı sürücü, çevreden topladığı taş ve çeşitli parçaları çukura doldurarak yolu daha güvenli hale getirmeye çalıştı.

Herhangi bir karşılık beklemeden yaptığı bu davranış çevrede bulunanlar tarafından takdirle karşılanırken, sürücünün duyarlılığı cep telefonu kamerasıyla görüntülendi. Görüntüler, “Bazı kahramanlar pelerin giymez” sözünü akıllara getirirken, sürücünün küçük bir dokunuşla trafikte oluşabilecek olası tehlikeye karşı önlem alması takdir topladı.

Haber: Muhammet Özer

Kaynak: Haber Platformu
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