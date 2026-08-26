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Kahramanmaraş’ta uyuşturucu operasyonu: 3 tutuklama

Kahramanmaraş’ta uyuşturucu operasyonu: 3 tutuklama
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Kahramanmaraş'ta 18-23 Ağustos tarihleri arasında düzenlenen dört ayrı uyuşturucu operasyonunda 845 sentetik ecza hapı, 30,42 gram sentetik kannabinoid ham maddesi ve 3 bin 400 lira ele geçirildi. Gözaltına alınan 3 şüpheli tutuklanırken, 1 şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı.

Kahramanmaraş'ta düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 3 şüpheli tutuklandı.

Alınan bilgiye göre İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele ekipleri ile Elbistan Narkotik Büro Amirliği ekipleri, uyuşturucu madde ticareti ve kullanımının önlenmesine yönelik çalışma yaptı.

Ekiplerce 18 ve 23 Ağustos tarihleri arasında gerçekleştirilen 4 ayrı çalışmada 845 sentetik ecza hapı, 30,42 gram sentetik kannabinoid ham maddesi ile suçtan elde edildiği değerlendirilen 3 bin 400 lira ele geçirildi. Operasyonlarda gözaltına alınan 3 şüpheli tutuklandı, 1 şüpheli hakkında ise adli işlem başlatıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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