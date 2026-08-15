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Karamanlı'da Pikap Ters Döndü: Sürücü Yaralandı

Karamanlı'da Pikap Ters Döndü: Sürücü Yaralandı
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Karamanlı Mahallesi Abdülhamid Han Alt Geçidi'nde seyir halindeki bir pikap, kontrolü kaybederek ters döndü. Sürücü hafif yaralanırken, olay yerine itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

Kaza, Karamanlı Mahallesi Abdülhamid Han Alt Geçidi’nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, seyir halindeki pikap henüz belirlenemeyen nedenle kontrolden çıkarak ters döndü.

Kazada pikap sürücüsü hafif yaralanırken, ihbar üzerine bölgeye itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. 

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

Haber: Muhammet Özer

Kaynak: Haber Platformu
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