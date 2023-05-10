İranlılar Haberleri - İranlılar Haber - Haberler

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İranlılar Haberleri

İranlılar haber, İranlılar son dakika haberleri ve gelişmeleri.

Tahran'da 'Mescid-i Şah (Abbasi) ve Sultan Ahmed Külliyeleri' konferansı düzenlendi

Tahran'da "Mescid-i Şah (Abbasi) ve Sultan Ahmed Külliyeleri" konferansı düzenlendi

İranlılar - 10.05.2023
İranlı kadınlar YEE'nin açtığı atölyede Türk yemeklerini öğreniyor

İranlı kadınlar YEE'nin açtığı atölyede Türk yemeklerini öğreniyor

İranlılar - 09.05.2023
İranlılar, Nevruz Bayramı tatilinde en çok Türkiye'yi tercih etti

İranlılar, Nevruz Bayramı tatilinde en çok Türkiye'yi tercih etti

İranlılar - 07.05.2023
Mevlüt Çavuşoğlu: Soğanın Patatesin Fiyatı İner Çıkar. 5 Sene Önce de Aynı Kampanya Vardı.

Mevlüt Çavuşoğlu: Soğanın Patatesin Fiyatı İner Çıkar. 5 Sene Önce de Aynı Kampanya Vardı.

İranlılar - 05.05.2023
Mevlüt Çavuşoğlu: Soğanın Patatesin Fiyatı İner Çıkar. 5 Sene Önce de Aynı Kampanya Vardı.

Mevlüt Çavuşoğlu: Soğanın Patatesin Fiyatı İner Çıkar. 5 Sene Önce de Aynı Kampanya Vardı.

İranlılar - 05.05.2023
Kemal Kılıçdaroğlu, Van'da: 'Bu Ülkeye Barışı, Huzuru, Kardeşliği Getireceğim. Bu Ülkede Hiç Kimse İnancından ve Kimliğinden Ötürü...

Kemal Kılıçdaroğlu, Van'da: "Bu Ülkeye Barışı, Huzuru, Kardeşliği Getireceğim. Bu Ülkede Hiç Kimse İnancından ve Kimliğinden Ötürü...

İranlılar - 02.05.2023
Kemal Kılıçdaroğlu, Van'da: 'Bu Ülkeye Barışı, Huzuru, Kardeşliği Getireceğim. Bu Ülkede Hiç Kimse İnancından ve Kimliğinden Ötürü...

Kemal Kılıçdaroğlu, Van'da: "Bu Ülkeye Barışı, Huzuru, Kardeşliği Getireceğim. Bu Ülkede Hiç Kimse İnancından ve Kimliğinden Ötürü...

İranlılar - 02.05.2023
Hakkari Valiliği İranlıları yemekte ağırladı

Hakkari Valiliği İranlıları yemekte ağırladı

İranlılar - 30.04.2023
Yüksekova'ya gelen İran kafilesine davullu zurnalı karşılama

Yüksekova'ya gelen İran kafilesine davullu zurnalı karşılama

İranlılar - 27.04.2023
İranlı turistleri ağırlayan Van'da esnaf çifte bayram yaşadı

İranlı turistleri ağırlayan Van'da esnaf çifte bayram yaşadı

İranlılar - 24.04.2023
İranlı turistler Ramazan Bayramı'nı Van'da geçiriyor

İranlı turistler Ramazan Bayramı'nı Van'da geçiriyor

İranlılar - 23.04.2023
İran'da Ramazan Bayramı namazı kılındı

İran'da Ramazan Bayramı namazı kılındı

İranlılar - 22.04.2023
Kırgızistan'da Filistin halkına destek için iftar sofrası kuruldu

Kırgızistan'da Filistin halkına destek için iftar sofrası kuruldu

İranlılar - 18.04.2023
İranlılar, Filistinlileri Desteklemek İçin Kudüs Günü'nü Kutladı

İranlılar, Filistinlileri Desteklemek İçin Kudüs Günü'nü Kutladı

İranlılar - 15.04.2023
Eyüpsultan'da 'Türklerin Dini Serüveni' söyleşisi yapıldı

Eyüpsultan'da 'Türklerin Dini Serüveni' söyleşisi yapıldı

İranlılar - 14.04.2023
İran'da Kadir Gecesi'ni ihya programları düzenlendi

İran'da Kadir Gecesi'ni ihya programları düzenlendi

İranlılar - 12.04.2023
İran 7 yıl aranın ardından BAE'ye büyükelçi atadı

İran 7 yıl aranın ardından BAE'ye büyükelçi atadı

İranlılar - 05.04.2023
İran'da nevruz döneminde meydana gelen trafik kazalarında 821 kişi öldü

İran'da nevruz döneminde meydana gelen trafik kazalarında 821 kişi öldü

İranlılar - 04.04.2023
Nevruz tatilinde 11 bin İranlı Van'a geldi, sınır kapısı doldu taştı

Nevruz tatilinde 11 bin İranlı Van'a geldi, sınır kapısı doldu taştı

İranlılar - 21.03.2023
Van, Nevruz tatiline hazır

Van, Nevruz tatiline hazır

İranlılar - 14.03.2023
İran'da ev hapsindeki muhalif lider Musevi'den 'yeni anayasa ve referandum' çağrısı Açıklaması

İran'da ev hapsindeki muhalif lider Musevi'den "yeni anayasa ve referandum" çağrısı Açıklaması

İranlılar - 04.02.2023
Van'a yılbaşında İranlı turist akını! Otellerdeki doluluk oranı yüzde 100'e ulaştı

Van'a yılbaşında İranlı turist akını! Otellerdeki doluluk oranı yüzde 100'e ulaştı

İranlılar - 01.01.2023
Dünya Azerbaycanlılar Günü ne zaman? Dünya Azerbaycanlılar günü nasıl ortaya çıktı?

Dünya Azerbaycanlılar Günü ne zaman? Dünya Azerbaycanlılar günü nasıl ortaya çıktı?

İranlılar - 29.12.2022
İran'dan ünlü futbolcunun eşi ve kızına yurtdışı engeli: Uçak indirdiler

İran'dan ünlü futbolcunun eşi ve kızına yurtdışı engeli: Uçak indirdiler

İranlılar - 26.12.2022
Fas Arap ülkesi mi? Fas nasıl yönetiliyor? Fas nerede? Neden Fas diyoruz, Fas ismi nereden geliyor?

Fas Arap ülkesi mi? Fas nasıl yönetiliyor? Fas nerede? Neden Fas diyoruz, Fas ismi nereden geliyor?

İranlılar - 10.12.2022
İran'daki protestolara destek veren efsane futbolcu Ali Daei'nin dükkanları mühürlendi

İran'daki protestolara destek veren efsane futbolcu Ali Daei'nin dükkanları mühürlendi

İranlılar - 05.12.2022
Maç öncesi görülmemiş protesto! Alman futbolcular ağızlarını kapattı, ortalık karıştı

Maç öncesi görülmemiş protesto! Alman futbolcular ağızlarını kapattı, ortalık karıştı

İranlılar - 23.11.2022
İRAN'DAKİ İNTERNET SIKINTISI, VAN'DAKİ OTELCİLERİ VURDU; DOLULUK ORANI YÜZDE 30'A DÜŞTÜ

İRAN'DAKİ İNTERNET SIKINTISI, VAN'DAKİ OTELCİLERİ VURDU; DOLULUK ORANI YÜZDE 30'A DÜŞTÜ

İranlılar - 15.11.2022
İran'daki internet sıkıntısı, Van'daki otelcileri vurdu; doluluk oranı yüzde 30'a düştü

İran'daki internet sıkıntısı, Van'daki otelcileri vurdu; doluluk oranı yüzde 30'a düştü

İranlılar - 15.11.2022
ABD Başkanı Biden, İran'daki 'uyanışın' uzun süre susturulamayacağını söyledi

ABD Başkanı Biden, İran'daki "uyanışın" uzun süre susturulamayacağını söyledi

İranlılar - 15.10.2022
Antalya haber | Antalya'da yabancıya konut satışı, ikiye katlandı

Antalya haber | Antalya'da yabancıya konut satışı, ikiye katlandı

İranlılar - 14.10.2022
İran istihbaratı adına casusluk ve adam kaçırma davasında 2 tahliye

İran istihbaratı adına casusluk ve adam kaçırma davasında 2 tahliye

İranlılar - 14.10.2022
Kendilerini polis olarak tanıtıp vurgun yaptılar! Yer Bağcılar ama olayda Türk yok

Kendilerini polis olarak tanıtıp vurgun yaptılar! Yer Bağcılar ama olayda Türk yok

İranlılar - 13.10.2022
Son dakika haber! İranlılar, Amini'nin Öldürülmesini İstanbul'daki Konsolosluk Önünde Protesto Etti

Son dakika haber! İranlılar, Amini'nin Öldürülmesini İstanbul'daki Konsolosluk Önünde Protesto Etti

İranlılar - 04.10.2022
İ?ran'da Mahsa Amini protestoları: 'İslami rejimden bıktık'

İ?ran'da Mahsa Amini protestoları: "İslami rejimden bıktık"

İranlılar - 03.10.2022
İran'da protestolar 16. gününde devam etti

İran'da protestolar 16. gününde devam etti

İranlılar - 03.10.2022
Fransa'da İranlı kadınlara destek gösterisi yapıldı

Fransa'da İranlı kadınlara destek gösterisi yapıldı

İranlılar - 02.10.2022
Van haber! İranlı turistler Van esnafının yüzünü güldürdü

Van haber! İranlı turistler Van esnafının yüzünü güldürdü

İranlılar - 30.09.2022
Devlet Türkmen: Rusların Türkiye'den Ev Alım Yoğunluğu Devam Ediyor

Devlet Türkmen: Rusların Türkiye'den Ev Alım Yoğunluğu Devam Ediyor

İranlılar - 29.09.2022
Van haberi... İranlı turistler Van esnafının yüzünü güldürdü

Van haberi... İranlı turistler Van esnafının yüzünü güldürdü

İranlılar - 29.09.2022
Antalya gündem haberleri... Antalya'ya gelen turist sayısı 10 milyon 788 bini aştı

Antalya gündem haberleri... Antalya'ya gelen turist sayısı 10 milyon 788 bini aştı

İranlılar - 27.09.2022
Antalya haberi! Antalya'ya gelen turist sayısı 11 milyona yaklaştı

Antalya haberi! Antalya'ya gelen turist sayısı 11 milyona yaklaştı

İranlılar - 27.09.2022
ABD, İran'daki internet yaptırımlarını gevşetiyor

ABD, İran'daki internet yaptırımlarını gevşetiyor

İranlılar - 23.09.2022
İsrail Başbakanı Lapid'den İsrail-Filistin ihtilafında iki devletli çözüm çıkışı'Filistinlilerle iki halk için iki devlet temelinde bir anlaşma,...

İsrail Başbakanı Lapid'den İsrail-Filistin ihtilafında iki devletli çözüm çıkışı"Filistinlilerle iki halk için iki devlet temelinde bir anlaşma,...

İranlılar - 22.09.2022
Taksim Meydanı'nda izinsiz toplanan İranlılar Mahsa Amini'nin şüpheli ölümünü protesto etmek istedi

Taksim Meydanı'nda izinsiz toplanan İranlılar Mahsa Amini'nin şüpheli ölümünü protesto etmek istedi

İranlılar - 21.09.2022
Galibi olmayan kanlı savaş: İran-Irak savaşı1 milyondan fazla insan öldüAraştırmacı ve Yazar Dr. Nurettin Musullu: 'Bu savaş bir kurtuluş ya da...

Galibi olmayan kanlı savaş: İran-Irak savaşı1 milyondan fazla insan öldüAraştırmacı ve Yazar Dr. Nurettin Musullu: "Bu savaş bir kurtuluş ya da...

İranlılar - 20.09.2022
Galibi olmayan kanlı savaş: İran-Irak savaşı

Galibi olmayan kanlı savaş: İran-Irak savaşı

İranlılar - 20.09.2022
Alanya'da Atatürk heykeli önünde toplanan İranlılar, Mahsa Emini'nin ölümü nedeniyle rejimi protesto etti

Alanya'da Atatürk heykeli önünde toplanan İranlılar, Mahsa Emini'nin ölümü nedeniyle rejimi protesto etti

İranlılar - 19.09.2022
İran'da 'Erbain' etkinlikleri

İran'da "Erbain" etkinlikleri

İranlılar - 17.09.2022
Ülkücü Olduğunu Söyleyen Vanlı Yurttaş: 'Bizi Saraya Terk Edenleri Biz Terk Ettik. Ülkücülük Devam, MHP'lilik Bitti'

Ülkücü Olduğunu Söyleyen Vanlı Yurttaş: "Bizi Saraya Terk Edenleri Biz Terk Ettik. Ülkücülük Devam, MHP'lilik Bitti"

İranlılar - 16.09.2022
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