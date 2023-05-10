İranlılar Haberleri - İranlılar Haber - Haberler

İranlılar Haberleri
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Tahran'da "Mescid-i Şah (Abbasi) ve Sultan Ahmed Külliyeleri" konferansı düzenlendi
Mevlüt Çavuşoğlu: Soğanın Patatesin Fiyatı İner Çıkar. 5 Sene Önce de Aynı Kampanya Vardı.
Mevlüt Çavuşoğlu: Soğanın Patatesin Fiyatı İner Çıkar. 5 Sene Önce de Aynı Kampanya Vardı.
Kemal Kılıçdaroğlu, Van'da: "Bu Ülkeye Barışı, Huzuru, Kardeşliği Getireceğim. Bu Ülkede Hiç Kimse İnancından ve Kimliğinden Ötürü...
Kemal Kılıçdaroğlu, Van'da: "Bu Ülkeye Barışı, Huzuru, Kardeşliği Getireceğim. Bu Ülkede Hiç Kimse İnancından ve Kimliğinden Ötürü...
İran'da ev hapsindeki muhalif lider Musevi'den "yeni anayasa ve referandum" çağrısı Açıklaması
Van'a yılbaşında İranlı turist akını! Otellerdeki doluluk oranı yüzde 100'e ulaştı
Dünya Azerbaycanlılar Günü ne zaman? Dünya Azerbaycanlılar günü nasıl ortaya çıktı?
Fas Arap ülkesi mi? Fas nasıl yönetiliyor? Fas nerede? Neden Fas diyoruz, Fas ismi nereden geliyor?
İran'daki protestolara destek veren efsane futbolcu Ali Daei'nin dükkanları mühürlendi
Maç öncesi görülmemiş protesto! Alman futbolcular ağızlarını kapattı, ortalık karıştı
İRAN'DAKİ İNTERNET SIKINTISI, VAN'DAKİ OTELCİLERİ VURDU; DOLULUK ORANI YÜZDE 30'A DÜŞTÜ
İran'daki internet sıkıntısı, Van'daki otelcileri vurdu; doluluk oranı yüzde 30'a düştü
Kendilerini polis olarak tanıtıp vurgun yaptılar! Yer Bağcılar ama olayda Türk yok
Son dakika haber! İranlılar, Amini'nin Öldürülmesini İstanbul'daki Konsolosluk Önünde Protesto Etti
Antalya gündem haberleri... Antalya'ya gelen turist sayısı 10 milyon 788 bini aştı
İsrail Başbakanı Lapid'den İsrail-Filistin ihtilafında iki devletli çözüm çıkışı"Filistinlilerle iki halk için iki devlet temelinde bir anlaşma,...
Taksim Meydanı'nda izinsiz toplanan İranlılar Mahsa Amini'nin şüpheli ölümünü protesto etmek istedi
Galibi olmayan kanlı savaş: İran-Irak savaşı1 milyondan fazla insan öldüAraştırmacı ve Yazar Dr. Nurettin Musullu: "Bu savaş bir kurtuluş ya da...
Alanya'da Atatürk heykeli önünde toplanan İranlılar, Mahsa Emini'nin ölümü nedeniyle rejimi protesto etti