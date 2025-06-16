İstanbul'dan İran'a Dönüşler Artıyor

İstanbul'dan İran'a Dönüşler Artıyor
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İran ile İsrail arasındaki çatışmalar nedeniyle İstanbul'da yaşayan İranlılar, ülkelerine dönüş yapmaya devam ediyor. Hava yollarının kapanması nedeniyle karayolunu tercih eden İranlılar, yoğunluk oluşturdu.

İran ile İsrail arasında yaşanan çatışmaların 4'üncü gününde İstanbul'da bulunan İranlıların, ülkelerine dönüşleri sürüyor.

İran ile İsrail arasında yaşanan çatışmaların ardından İstanbul'da yaşayan İranlılar, hafta sonu ülkelerine dönmeye başlamıştı. İki ülke arasındaki çatışmalar zaman zaman şiddetlenirken, İranlıların ülkelerine dönüşleri de sürüyor. Havayolu trafiğinin geçici olarak durması nedeniyle ülkelerine gidemeyen İranlılar karayolunu tercih ediyor. Fatih Aksaray'da bulunan İran turizm acenteleri önünde toplanan İranlıların ülkelerine otobüs ile gittikleri anlar dronla görüntülendi. Öte yandan dönüşlerin artacağı tahmin ediliyor.

"Demiryolu ve deniz yolu olmadığı için mecburen otobüs ile karayolundan gidiyorlar"

İran'a otobüs seferi düzenleyen turizm acentesi yetkilisi Eyüp İzzati, "Cumadan beri yoğunluk var. İran ile İsrail arasındaki çatışmalardan dolayı, İran hava sahası kapalı. Bütün ülkelerden şuan İran'a uçuşlar kapalı. Bu giden yolcuların aslında uçak biletleri var. Uçakların kalkmaması dolasıyla bütün yolcular karayolu ile İran'a gitmek istiyorlar. Bundan dolayı yoğunluk var. Çünkü demiryolu ve deniz yolu olmadığı için mecburen otobüs ile karayolundan gidiyorlar. Her gün sadece bizim firmadan 3 ile 4 araç kaldırıyoruz" şeklinde konuştu.

İstanbul genelinde dönüşlerin yoğun olması bekleniyor. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
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