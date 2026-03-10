İranlılar Türkiye'ye mi geliyor? SON DAKİKA! Savaştan kaçan İranlılar Türkiye'ye mi geldiler, kaç tane İranlı Türkiye'ye geldi?

Ortadoğu'da yükselen gerilim, İran'dan Türkiye'ye göç iddialarını da beraberinde getirdi. Savaştan kaçtığı öne sürülen İranlıların Türkiye'ye gelip gelmediği ve kaç kişinin giriş yaptığı soruları kamuoyunda geniş yankı uyandırdı. Konu ile ilgili detaylar haberin devamında yer alıyor.

İRANLILAR TÜRKİYE'YE Mİ GELİYOR?

Savaşın bölgeye yayılmasıyla birlikte son günlerde yüzlerce kişi Kapıköy Sınır Kapısı'nı kullanarak Türkiye'ye geçti. Reuters'ın aktardığına göre sınır kapısında her iki yönde de hareketlilik yaşanıyor. Bazı İranlılar şehirlerine bombalar düşmeye başlaması nedeniyle ülkelerini terk ettiklerini söylerken, bazıları da uçuşların iptal edilmesi ve yakınlarıyla iletişimi kaybetmeleri nedeniyle kara yoluyla yola çıktıklarını ifade etti.

Birçok kişinin sınırı yalnızca küçük bir valiz ve SIM kartsız bir telefonla geçtiği belirtildi. Sınırı geçen İranlıların büyük bölümü yaklaşık iki saat uzaklıktaki Van'a nasıl gideceklerini ve dış dünyayla nasıl iletişim kurabileceklerini öğrenmeye çalıştı.

SAVAŞTAN KAÇAN İRANLILAR NE AÇIKLAMA YAPTILAR?

35 yaşındaki Hamid Şirmohammadzadeh ise savaş başlamadan kısa süre önce İran'a döndüğünü belirterek Tahran'a saldırılar başlayınca eşi ve çocuklarıyla birlikte Türkiye'ye kaçtıklarını belirtti. Şirmohammadzadeh, "Savaş başlamadan bir gün önce Tahran'daydım. Sonra bombalar düşmeye başladı. Savaşın başladığını gördük ve Türkiye'ye geldik" ifadelerini kullandı.

63 yaşındaki Jalileh Jabari ise Tahran'dan ayrılma sebebinin bombardıman olduğunu belirterek İstanbul'da okuyan kızının yanına gittiğini söyledi.

Jabari, "Eğer orada işler düzelirse, İran düzelirse geri dönerim. Barış olursa geri dönerim" dedi.

KAPIKÖY SINIR KAPISINDA NELER OLUYOR?

İran'da devam eden savaş nedeniyle çok sayıda İranlı, bombaların düşmeye başlamasının ardından Van'daki Kapıköy Sınır Kapısı üzerinden Türkiye'ye geçerken, bazıları da ailelerinin yanına dönebilmek için İran'a gitmeyi tercih etti.

ABD ve İsrail ile İran arasında süren savaşın etkileri sınır bölgelerinde hissedilmeye başladı. Bombardımandan kaçan çok sayıda İranlı, Van'ın Saray ilçesindeki Kapıköy Sınır Kapısı'ndan Türkiye'ye giriş yaptı.