İranlılar, ABD-İsrail'in saldırılarını protesto ediyor
İran'ın başkenti Tahran'daki Filistin meydanında toplanan İranlılar, ABD-İsrail'in saldırılarını protesto ediyor.
- Tahran'daki Filistin Meydanı'nda toplanan İranlılar, ABD ve İsrail'in saldırılarını protesto etti.
- Protestocular, ABD ve İsrail karşıtı sloganlar attı ve saldırıları kınayan pankartlar taşıdı.
- Toplanan İranlılar, ülke lideri Ayetullah Ali Hamaney ve Silahlı Kuvvetlere destek sloganları attı.
İran devlet televizyonunun haberine göre, Tahran'daki Filistin Meydanı'nda toplanan kalabalık gruplar ABD ve İsrail'in saldırılarına tepki gösterdi.
TAHRAN'DA ABD PROTESTOLARI BAŞLADI
Protestocular, saldırıları kınayan pankartlar taşırken, meydanda sık sık ABD ve İsrail karşıtı sloganlar yükseldi. Ellerinde İran bayraklarıyla meydana gelerek, "Taviz yok, teslimiyet yok, Amerika'ya karşı savaş" sloganları atan İranlılar, dayanışma ve direniş mesajları verdi.
Meydanda toplanan İranlılar, ülke lideri Ayetullah Ali Hamaney ve Silahlı Kuvvetlere destek sloganları da attı.
Kaynak: AA / Turan Yiğittekin