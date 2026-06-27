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İranlılar milli takımın Dünya Kupası'ndaki üçüncü maçını da Tahran'daki mekanlarda topluca izledi

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İranlı futbolseverler, 2026 FIFA Dünya Kupası'nda Mısır ile oynanan maçı izlemek için Tahran'daki büyük mekanlar ve kafelere akın etti. Maç 1-1 sona ererken, İran'ın üst tura çıkma ihtimali devam ediyor.

İranlı futbolseverler, 2026 FIFA Dünya Kupası'ndaki üçüncü maçında Mısır ile karşılaşan İran Milli Futbol Takımı'na destek için başkent Tahran'daki büyük mekanlara ve kafelere akın etti.

İran bayraklarıyla dev ekranların kurulduğu alanlara gelen taraftarlar, karşılaşmayı izlemek için sabahın erken saatlerinden itibaren yollara düştü.

Milli takım formaları giyen çok sayıda taraftar, Tahran'daki "Kitap Bahçesi" olarak bilinen mekanda kendileri için hazırlanan platformlarda yerlerini alarak müsabakayı büyük bir heyecan ve coşkuyla takip etti.

İran-Mısır karşılaşması 1-1 sona ererken, İran topladığı üç puan ile G grubunu 3. olarak tamamladı.

İran milli takımının, en iyi üçüncü olarak bir üst tura çıkma ihtimali ise devam ediyor.

Kaynak: AA / Tolga Akbaba
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