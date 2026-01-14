Haberler

Ülkelerden peş peşe İran kararları: Askeri üsler boşaltılıyor, uçuşlar askıya alındı

Ülkelerden peş peşe İran kararları: Askeri üsler boşaltılıyor, uçuşlar askıya alındı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

ABD Başkanı Trump'ın "İranlılar protestolarınıza devam edin. Yardım yolda." açıklaması Tahran'a saldırı endişelerini artırırken, ülkelerden peş peşe adımlar geldi. İsrail, Nevatim Hava Üssü'nü tahliye ederken, ABD ve İngiltere'de Katar'daki üssü boşaltma kararı aldı. İran'a seyir halinde olan çok sayıda uluslararası sularda demir attı, Alman havayolu şirketi Lufthansa, İsrail ve İran'a olan tüm uçuşlarını durdurdu.

  • İsrail, Nevatim Hava Üssü'nü kısmen tahliye etmeye başladı.
  • ABD Hava Kuvvetleri, Katar'daki El Udeyd Üssü'ndeki askeri uçaklarını tahliyeye başladı.
  • Almanya, havayolu şirketlerine İran hava sahasına girmemeleri konusunda uyarı gönderdi.

İran'da hayat pahalılığı nedeniyle başlayan protestolar ülke geneline yayılırken, ABD Başkanı Donald Trump'ın peş peşe tepkileri Orta Doğu'da endişeleri artırdı. Trump'ın önceki gün yaptığı, "İranlı vatanseverler, protestolarınıza devam edin. Protestocuların anlamsızca öldürülmesi durana kadar İranlı yetkililerle olan tüm toplantılarımı iptal ettim. Yardım yolda" tehdidinin ardından çok sayıda ülke müdahale ihtimaline karşı peş peşe İran kararları almaya başladı.

İSRAİL, NEVATİM HAVA ÜSSÜNÜ TAHLİ,YE EDİYOR

İran'a seyir halinde olan çok sayıda gemi, İran limanlarına girmeyip açık sularda demir attı. İsrail, Nevatim Hava Üssü'nü kısmen tahliye etmeye başladı.

ABD VE İNGİLTERE'DEN KATAR'DAKİ HAVA ÜSSÜNÜ BOŞALTMA KARARI

İran'a olası saldırı öncesi ABD Hava Kuvvetleri, Katar'da El Udeyd Üssü'ndeki askeri uçaklarını tahliyeye başladı. Üsten en az 6 adet KC-135 tipi yakıt ikmal uçağı peş peşe havalandı.

İngiliz medyasındaki habere göre, ABD'nin ardından İngiltere de Katar'daki El-Udeyd Hava Üssü'ndeki askerlerini çekme kararı aldı.

Konuya ilişkin açıklama yapan Savunma Bakanlığı Sözcüsü, güvenlik nedeniyle asker konuşlandırma ve çekme kararlarıyla ilgili detay paylaşmayacaklarını belirtti. Sözcü, önceliklerinin her zaman personelin güvenliği olduğunu, buna askerlerin geri çekildiği durumların da dahil olduğunu aktardı.

Güney Kıbrıs'taki İngiliz hava üssünden bir tanker uçağın Katar'daki üsse doğru yola çıktığı bilgisi de haberlerde yer aldı.

LUFTHANSA, İSRAİL VE İRAN UÇUŞLARINI ASKIYA ALDI

Almanya da harekete geçti. Alman hükümeti NOTAM yayınladı. Alman havayolu şirketi Lufthansa, İsrail ve İran'a olan tüm uçuşlarını askıya aldı. Alman yetkililer, havayolu şirketlerine İran hava sahasına girmemeleri konusunda uyarı gönderdi.

Kaynak: Haberler.com / Dünya
Danimarka Dışişleri Bakanı'ndan Grönland açıklaması: Kuzey Kutbu'nda yeni bir güvenlik durumu var

Grönland'ı Trump'a vermemekte ısrar eden Danimarka'dan korkutan itiraf
Yasak aşk iddiasında adı geçen voleybolcu, 'Telefonunuzdaki en ünlü kim?' sorusuna İmamoğlu yanıtını vermiş

Türkiye'nin konuştuğu voleybolcu, o soruya İmamoğlu yanıtını vermiş
Boykot listesinden çıkarılan Espressolab, CHP'nin mitingine kahve gönderdi iddiası

Özgür Özel'in mitingine yüzlerce kahve yolladılar
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Sakarya'da şehir hastanesi yangınının yeni görüntüleri ortaya çıktı

Bir şehrimizin umut bağladığı inşaatın yangınından yeni görüntüler
Hırsızlık suçundan aranan şahsın büfede yakalanma anı kamerada

Büfede alışveriş yaparken, yaka paça dışarı çıkarıldı
Hakimin sorusu ağlattı! İşte Ufuk Bayraktar'ın aylık geliri

Hakimin sorusu ağlattı! İşte Ufuk Bayraktar'ın aylık geliri
Soruşturmanın kilit ismi Rabia Karaca'nın ifadesi ortaya çıktı! İmamoğlu hakkında yasak aşk iddiası

İmamoğlu hakkında bomba yasak aşk iddiası: Ünlü voleybolcu ile...
Sakarya'da şehir hastanesi yangınının yeni görüntüleri ortaya çıktı

Bir şehrimizin umut bağladığı inşaatın yangınından yeni görüntüler
Şara ile röportaj yaptılar, son anda yayınlamaktan vazgeçtiler

Şara ile röportaj yaptılar, son anda yayınlamaktan vazgeçtiler
2026 yılı Fenerbahçe'ye uğurlu geldi! Kanarya 3 maçta da kalesine duvar ördü

Fenerbahçe'den 2026'da başarılması güç istatistik