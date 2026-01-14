Ülkelerden peş peşe İran kararları: Askeri üsler boşaltılıyor, uçuşlar askıya alındı

İran'da hayat pahalılığı nedeniyle başlayan protestolar ülke geneline yayılırken, ABD Başkanı Donald Trump'ın peş peşe tepkileri Orta Doğu'da endişeleri artırdı. Trump'ın önceki gün yaptığı, "İranlı vatanseverler, protestolarınıza devam edin. Protestocuların anlamsızca öldürülmesi durana kadar İranlı yetkililerle olan tüm toplantılarımı iptal ettim. Yardım yolda" tehdidinin ardından çok sayıda ülke müdahale ihtimaline karşı peş peşe İran kararları almaya başladı.

İSRAİL, NEVATİM HAVA ÜSSÜNÜ TAHLİ,YE EDİYOR

İran'a seyir halinde olan çok sayıda gemi, İran limanlarına girmeyip açık sularda demir attı. İsrail, Nevatim Hava Üssü'nü kısmen tahliye etmeye başladı.

ABD VE İNGİLTERE'DEN KATAR'DAKİ HAVA ÜSSÜNÜ BOŞALTMA KARARI

İran'a olası saldırı öncesi ABD Hava Kuvvetleri, Katar'da El Udeyd Üssü'ndeki askeri uçaklarını tahliyeye başladı. Üsten en az 6 adet KC-135 tipi yakıt ikmal uçağı peş peşe havalandı.

İngiliz medyasındaki habere göre, ABD'nin ardından İngiltere de Katar'daki El-Udeyd Hava Üssü'ndeki askerlerini çekme kararı aldı.

Konuya ilişkin açıklama yapan Savunma Bakanlığı Sözcüsü, güvenlik nedeniyle asker konuşlandırma ve çekme kararlarıyla ilgili detay paylaşmayacaklarını belirtti. Sözcü, önceliklerinin her zaman personelin güvenliği olduğunu, buna askerlerin geri çekildiği durumların da dahil olduğunu aktardı.

Güney Kıbrıs'taki İngiliz hava üssünden bir tanker uçağın Katar'daki üsse doğru yola çıktığı bilgisi de haberlerde yer aldı.

LUFTHANSA, İSRAİL VE İRAN UÇUŞLARINI ASKIYA ALDI

Almanya da harekete geçti. Alman hükümeti NOTAM yayınladı. Alman havayolu şirketi Lufthansa, İsrail ve İran'a olan tüm uçuşlarını askıya aldı. Alman yetkililer, havayolu şirketlerine İran hava sahasına girmemeleri konusunda uyarı gönderdi.