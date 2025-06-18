İranlı Turistler Karayolu ile Türkiye'ye Geçiş Yapıyor

İranlı Turistler Karayolu ile Türkiye'ye Geçiş Yapıyor
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İran ile İsrail arasındaki çatışmalar nedeniyle hava yollarında yaşanan kısıtlamalar, birçok İranlı turistin Türkiye'ye kara yolunu tercih etmesine neden oldu. İranlılar, uçuşların iptal olmasının ardından Van'daki Kapıköy Gümrük Kapısı'ndan Türkiye'ye geçiş yapıyor.

İran ile İsrail arasında 6 gün önce başlayan çatışmalar sürerken, hava sahasında yaşanan kısıtlamalar nedeniyle birçok İranlı turist, kara yolu ile Türkiye'ye geçiş yapmayı tercih etti.

Uçuşların iptal edilmesi ve hava yolunun kapanması, İran vatandaşlarını Van'daki Kapıköy Gümrük Kapısı'na yönlendirdi. Kapıköy Sınır Kapısı'ndan giriş yapan İranlılar, daha sonra Van Şehirlerarası Otobüs Terminali'ne gelerek Türkiye'nin farklı şehirlerine seyahat ediyor. İranlı turistler, yaşanan çatışmalara rağmen ülkeyi kalıcı olarak terk etmediklerini, daha önce yapmış oldukları seyahat planlarını uygulamaya devam ettiklerini ifade etti.

İHA muhabirine konuşan Sajjad Havehji, İran'da durumların gayet normal olduğunu belirtti. İlk gece saldırıların fazla olduğunu daha sonra bunun azaldığını ifade eden Havehji, "İlk gece saldırılar fazlaydı ama sonra azaldı. İsrail orduya savaş açtık diyor ama mazlumlara zarar veriyor, çocukları öldürüyor. Biz kuzeyden güneye kadar geldik, şu an hiçbir şey yok. İsrail, korkakların yaptığı şeyi yapıyor. Biz harp var diye kaçmıyoruz. Kimse harp var diye kendi ülkesini bırakmaz" dedi.

"Uçaklar iptal olunca karayolunu tercih ettiler"

Bir diğer İran vatandaşı Mohammad Mohammadzadeh ise yaşananların İran halkı üzerinde ciddi bir göç etkisi oluşturmadığını ifade ederek, "Amerika, Tahran'ın boşaltılması yönünde çağrı yaptı ama İranlılar şu an terk etmiyor. Herkes vatanında kalmaya kararlı. Birçoğunun tatil planı vardı. Uçaklar iptal olunca karayolunu tercih ettiler. Ben de bugün geldim, kapıda öyle yoğunluk da yoktu. İranlılar ülkelerini terk ediyor deniliyor ama öyle bir şey yok. Herkes yerinde, kendi keyfinde" diye konuştu. - VAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
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