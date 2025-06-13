İsrail saldırılarının ardından İranlılar sokağa çıktı: İntikam, intikam

İsrail saldırılarının ardından İranlılar sokağa çıktı: İntikam, intikam
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İsrail saldırılarının ardından İranlılar sokağa çıktı: İntikam, intikam
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İsrail'in İran'ın çeşitli şehirlerine düzenlediği hava saldırılarının ardından, birçok kentte İsrail aleyhinde protestolar düzenlendi. İsrail'in hava saldırılarında hayatını kaybeden siviller ve komutanlar için dualar eden kalabalık, "İsrail'in yok oluşu yakındır", "Pişman olacaksınız", "İntikam, intikam" yazılı pankartlar taşıdı.

İsrail'in İran'ın çeşitli şehirlerine düzenlediği hava saldırılarının ardından, birçok kentte İsrail aleyhinde protestolar düzenlenirken; İranlılar "İsrail'in yok oluşu yakındır", "Pişman olacaksınız", "İntikam, intikam" yazılı pankartlar taşıdı.

İsrail'in İran'ın çeşitli şehirlerine düzenlediği hava saldırılarında çok sayıda üst düzey komutan yaşamını yitirdi. Ülkenin nükleer tesislerinin hedef alındığı saldırıların ardından İran genelinde protestolar başladı.

ÇOK SAYIDA KENTTE İRANLILAR SOKAKLARDA

Başta başkent Tahran olmak üzere Kum, İsfahan, Hamedan, Zahedan, Burucerd, Erak ve Senendec kentlerinde cuma namazı sonrası binlerce kişi, İsrail ve ABD aleyhinde protesto düzenledi. Namaz sonrası sokaklara çıkan vatandaşlar, "Kahrolsun İsrail", "Kahrolsun ABD", "Şehitlik arzumuzdur" sloganları attı.

"İNTİKAM, İNTİKAM"

İsrail'in hava saldırılarında hayatını kaybeden siviller ve komutanlar için dualar eden kalabalık, "İsrail'in yok oluşu yakındır", "Pişman olacaksınız", "İntikam, intikam" yazılı pankartlar taşıdı.

NE OLMUŞTU?

İran, İsrail'in düzenlediği saldırılar nedeniyle çok sayıda üst düzey askeri yetkilinin ve nükleer bilim insanının hayatını kaybettiğini açıklamıştı. İran Genelkurmay Başkanı Muhammed Bakıri'nin İsrail saldırısında hayatını kaybettiği belirtilirken; saldırılarda, Devrim Muhafızları Ordusu Komutanı Hüseyin Selami, İran Atom Enerjisi Ajansı Eski Başkanı Feridun Abbasi ve Nükleer bilim insanı Muhammed Mehdi Tehrançi de hayatını kaybetti.

İsrail'in saldırılarında toplamda 78 kişi hayatını kaybederken 329 kişi de yaralandı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Serhat Yılmaz - Dünya
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