İranlılar sokağa çıktı, ABD ve İsrail'i protesto etti

Güncelleme:
İran'ın Sabzevar kentinde binlerce İranlı, ABD ve İsrail saldırılarına karşı sokaklara çıktı. İran bayraklarıyla protesto gösteri düzenleyen İranlılar, ülkelerine destek sloganları attı.

  • İran'ın Sabzevar kentinde binlerce kişi ABD ve İsrail'in askeri hamlelerini ve İran'a yönelik hava saldırılarını protesto etti.
  • ABD ve İsrail'in 28 Şubat'ta İran'a başlattığı askeri saldırılarda 926 kişi hayatını kaybetti.
  • İran, ABD-İsrail saldırılarına karşılık olarak İsrail ve ABD üslerinin bulunduğu Katar, BAE ve Bahreyn gibi bölge ülkelerindeki hedeflere saldırdı.

İran'ın Horasan-ı Rezevi eyaletine bağlı Sabzevar kenti, bugün son yılların en yoğun katılımlı gösterilerinden birine sahne oldu.

ABD VE İSRAİL SALDIRILARINA TEPKİ

ABD ve İsrail'inbölgedeki askeri hamlelerine ve İran'a yönelik hava saldırılarına tepki gösteren binlerce vatandaş, İran bayraklarıyla sokaklara çıktı.

ABD-İSRAİL'İN İRAN'A SALDIRILARI

İsrail ve ABD, Tahran ile Washington yönetimleri arasında müzakereler sürerken 28 Şubat'ta İran'a askeri saldırı başlattı.

İran da İsrail'in yanı sıra ABD üslerinin bulunduğu Katar, Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) ve Bahreyn başta olmak üzere bazı bölge ülkelerinde belirlediği hedeflere saldırılarla karşılık verdi.

ABD-İsrail saldırılarında, İran lideri Ayetullah Ali Hamaney'in yanı sıra çok sayıda üst düzey yetkili öldü.

İran Sağlık Bakanlığı Sözcüsü Hüseyin Kermanpur, ABD-İsrail saldırılarında 926 kişinin hayatını kaybettiğini duyurdu.

Serhat Yılmaz
Haberler.com
