Beyaz Saray Sözcüsü Karoline Leavitt, ABD Başkanı Donald Trump'ın Orta Doğu Özel Temsilcisi Steve Witkoff ve Trump'ın damadı Jared Kushner'in yarın Pakistan'da İranlı yetkililer ile görüşeceğini teyit ederek, "İranlılar iletişime geçerek yüz yüze görüşme talep etti" dedi. - WASHINGTON

Kaynak: İhlas Haber Ajansı