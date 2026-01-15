Haberler

İranlılar Trump'a tepkili: Sorunumuz savaş değil ekonomi

İranlılar Trump'a tepkili: Sorunumuz savaş değil ekonomi
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

İran'daki iç karışıklıklara rağmen, Ağrı'nın Doğubayazıt ilçesindeki Gürbulak Gümrük Kapısı'nda sakin bir durum gözlemleniyor. İranlı vatandaşlar, ülkelerindeki sorunların arkasında ekonomik sıkıntıların yattığını ve ABD Başkanı Trump'a tepki gösterdi.

İran'da devam eden gösteriler ve iç karışıklıklara rağmen Ağrı'nın Doğubayazıt ilçesindeki Gürbulak Gümrük Kapısı'nda sakinlik gözlemlendi. Türkiye'ye giriş yapan İranlı vatandaşlar, yaşanan sorunların temelinde ekonomik sıkıntıların bulunduğunu belirterek, ABD Başkanı Donald Trump'a tepki gösterdi.

İran'da son dönemde artan gösteriler ve iç karışıklıklar kamuoyunda endişe ile karşılanırken, Türkiye'nin İran'a açılan önemli sınır kapılarından biri olan Ağrı'nın Doğubayazıt ilçesindeki Gürbulak Gümrük Kapısı'nda olağan akışın sürdüğü görüldü. Gümrük kapısından Türkiye'ye giriş yapan İranlı vatandaşlar ülkelerindeki gelişmelere ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Bir İranlı vatandaş, yaşanan sorunların temelinde güvenlik endişelerinden çok ekonomik sıkıntıların yer aldığını belirtti. Doların aşırı değer kazanmasının halkı zor durumda bıraktığını ifade eden vatandaş, özellikle ABD politikalarına ve Trump'a tepki gösterdi.

İran halkının vatanını terk etmediğini vurgulayan vatandaş, ülkede ciddi bir güvenlik sorunu bulunmadığını, ancak ekonomik zararların her geçen gün arttığını dile getirdi. Afganistan, Suriye ve Irak örneklerini hatırlatan İranlı vatandaş, benzer süreçlerin yeniden yaşanmasından endişe duyduklarını söyledi. - AĞRI

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3-sayfa
Komşu kan gölü! Protestolardaki ölü sayısı 2 bin 615'e yükseldi

Komşu kan gölü! Dünyayı ayağa kaldıracak haberler geliyor
Rejim çöküyor mu? ABD'nin 'kaçış' iddiası ortalığı fena karıştıracak

Bir devir son mu buluyor? Bakanlığın iddiası gündeme bomba gibi düştü
KKTC liderinden 3 ülkeye tarihi rest: Türkiye bu yapacağınıza izin vermez

3 ülkeye tarihi rest: Türkiye bu yapacağınıza asla izin vermez
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

İran'a hava sahasını kapattıran ABD'nin bu hamlesi olmuş

ABD ateşle oynuyor! Kritik adım İran'a hava sahası kapattırmış
Ünlülere yönelik uyuşturucu soruşturmasında 15 şüphelinin testi pozitif çıktı

15 ismin test sonucu pozitif çıktı! Aralarında ünlü iş adamı da var
Elvin Levinler ağzının içine masaj yaptırdı

Ünlü oyuncudan şoke eden paylaşım! Ağzının içine yaptırdı
Hindistan'da 22 can alan fil için alarm verildi, yapay zeka da devrede

Tek bir fil katliama yol açtı, ülke peşine düştü
İran'a hava sahasını kapattıran ABD'nin bu hamlesi olmuş

ABD ateşle oynuyor! Kritik adım İran'a hava sahası kapattırmış
Tahliye olan Rezan Epözdemir'den ilk açıklama

Tahliye sonrası ilk açıklama geldi
Soruşturmanın kilit ismi Rabia Karaca'nın ifadesi ortaya çıktı! İmamoğlu hakkında yasak aşk iddiası

İmamoğlu hakkında bomba yasak aşk iddiası: Ünlü voleybolcu ile...