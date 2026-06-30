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Katar: "Witkoff ve Kushner, Katar'da, ancak doğrudan İranlılar ile görüşmeyecekler"

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Katar Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mecid el-Ensari, ABD'nin Orta Doğu Özel Temsilcisi Steve Witkoff ve Trump'ın damadı Jared Kushner'ın Katar'da olduğunu ancak doğrudan İranlı yetkililer ile görüşmeyeceklerini açıkladı. Ayrıca İran'ın dondurulmuş varlıkları ve Hürmüz Boğazı'ndaki gerilim hattına ilişkin bilgiler verdi.

Katar Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mecid el-Ensari, ABD'nin Orta Doğu Özel Temsilcisi Steve Witkoff ve Trump'ın damadı Jared Kushner'ın Katar'da olduğunu ancak doğrudan İranlı yetkililer ile görüşmeyeceklerini söyledi.

Katar Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mecid el-Ensari, başkent Doha'da düzenlediği basın toplantısında ABD- İran görüşmelerine değindi. ABD'nin Orta Doğu Özel Temsilcisi Steve Witkoff ve Trump'ın damadı Jared Kushner'ın Katar'da olduğunu ancak doğrudan İranlı yetkililer ile görüşmeyeceklerini kaydeden el-Ensari, Witkoff ve Kushner'ın arabulucular ile bir araya gelerek müzakereye yönelik ilerlemeleri ele alacağını sözlerine ekledi.

Sözcü el-Ensari, İran'ın 6 milyar dolarlık dondurulmuş varlıklarının henüz Tahran'a gönderilmediğini bildirerek dondurulmuş İran fonları meselesinin Tahran ve Washington arasındaki müzakerelerin ilerleyişiyle doğrudan bağlantılı olduğunu söyledi.

Hürmüz Boğazı'na değinen Sözcü el-Ensari, ABD ve İran arasında yaşanan karşılıklı ateş açma olaylarının kontrol altına alınması için gerilimi azaltmaya yönelik özel bir acil durum hattının kullanıldığını söyledi. Bakanlık Sözcüsü Mecid el-Ensari, Katar'ın, hayati önem taşıyan bu boğazdan gemilerin güvenli geçişi konusunda Umman ile koordinasyon sağladığını ve Katar'ın boğazdan geçiş özgürlüğünü son derece önemli gördüğünü dile getirdi. - DOHA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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