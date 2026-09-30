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İran Sanayi Bakanı Atabek lüks otomobil ithalatının durdurulduğunu açıkladı

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İran Sanayi Bakanı Muhammed Atabek, lüks otomobil ithalatının Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan'ın talimatıyla durdurulduğunu bildirdi. Atabek, yasağın yurt dışındaki İranlılar için de geçerli olduğunu, daha ekonomik araçların ithalatına öncelik verileceğini söyledi.

İran Sanayi, Maden ve Ticaret Bakanı Muhammed Atabek, lüks otomobil ithalatının Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan'ın talimatıyla durdurulduğunu bildirdi.

Yarı resmi Fars Haber Ajansı'na göre, Atabek, otomobil ithalatına ilişkin açıklamalarda bulundu.

Atabek, "Cumhurbaşkanı'nın doğrudan talimatı ile yurt dışında yaşayan İranlılar için de geçerli olacak şekilde lüks otomobil ithalatı durduruldu." dedi.

İranlı Bakan ayrıca daha ekonomik araçların ithalatına öncelik verileceğini söyledi.

Kaynak: AA
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