İranlılar, ABD ile yürütülen nükleer müzakere sürecine ilişkin 'endişe ve umudu' bir arada yaşıyor

İranlılar, ABD ile yürütülen müzakere sürecinin olası sonuçları hakkında farklı senaryolar üzerinde duruyor.

İran ile ABD'nin, 6 Şubat'ta Umman'da dolaylı müzakereler için bir araya gelmesi ve görüşmelerin Cenevre'de sürdürülmesi, olası bir nükleer anlaşma için yeni beklentileri de beraberinde getirdi.

AA ekibi, başkent Tahran'ın en işlek noktalarından birinde İranlılara, İran-ABD müzakerelerine ilişkin beklentilerini ve düşüncelerini sordu.

"En iyi seçenek ABD ile barış"

İranlı emekli Arselan Nevruz, ülkesi ile ABD arasındaki diplomatik sürecin dünya genelinde saygıyla karşılandığını belirterek "Kimse savaş istemiyor. İstenen tek şey barış, dostluk ve huzur. Biz kimseyle düşman değiliz. İran halkı müzakere sürecini saygıyla karşılıyor." dedi.

İran kamuoyunda ABD'ye karşı "düşman" söylemini sıkça tekrar edenlerin bunu kişisel çıkarları için yaptığını savunan 62 yaşındaki İranlı, şunları söyledi:

"Biz müzakereleri destekliyoruz ve genel manada savaşa karşıyız. Savaş oldukça yıkıcı sonuçlar doğurur ki bu savaş eşit şartlarda gerçekleşecek bir savaş olmaz. Savaş çığırtkanlığı yapanlar savaşın ne anlama geldiğini ve ne olduğunu bilmiyorlar."

Nevruz, önceki süreçte savaşın ne olduğunu gördüklerini ve bugün dünyanın ABD ile birlikte hareket ettiğine vurgu yaparak "Savaş milletin yıkımından başka bir sonuç vermez. En iyi seçenek ABD ile barış." görüşünü dile getirdi.

"Tarafların kırmızı çizgilerinden yeterince taviz vermesi zor görünüyor"

İsminin paylaşılmasını istemeyen bir üniversite öğrencisi ise yürütülen müzakerelerin yeterince şeffaf olmadığını ve bu nedenle tarafların savaşın önlenmesi açısından kırmızı çizgilerinden taviz verme noktasında nasıl bir yaklaşım sergilediklerini bilemediklerini söyledi.

İran ile ABD arasında bir anlaşma sağlanamayacağını düşünen üniversite öğrencisi, sözlerine şöyle devam etti:

"Bana göre şu ana kadar ilerleyen süreç, nihayetinde bölgesel bir savaşa yol açabilir. Bir anlaşmanın gerçekleşeceğini düşünmüyorum çünkü tarafların kırmızı çizgilerinden yeterince taviz vermesi zor görünüyor."

Muhtemelen, sınırlı da olsa bir karşı karşıya geliş söz konusu olabilir. Mevcut durum ve artan gerilim seviyesi dikkate alındığında, bunun bölgesel bir savaşa dönüşme ihtimali de bulunmaktadır."

"Şu anki müzakereler hakkında çok iyimser değilim"

İsmini vermek istemeyen bir başka İranlı, müzakereleri, diplomasiden fayda sağlanması açısından kıymetli bulduğunu belirtti.

Emekli olduğunu ifade eden 55 yaşındaki İranlı, "Ancak bana göre bu müzakereler çok geç başladı. En az 4-5 yıl önce başlatılmalıydı ki şimdiye kadar bir sonuç elde edilmiş olsun." ifadelerini kullandı.

Aynı vatandaş mevcut müzakereler hakkında ise şunları kaydetti:

"Şu anki müzakereler hakkında çok iyimser değilim. Görüşmelerin, İran halkı için iyi bir sonuç doğuracağına pek ihtimal vermiyorum. Yine de umarım savaş çıkmaz ve sonunda ya müzakereler yoluyla ya da ülkeye ve halka en az zararla, inşallah insanların istediği noktaya ulaşabiliriz."