Amerika'da yaşayan İranlılar ülkelerine saldırıyı kutluyor

Beyaz Saray'ın hızlı müdahale hesabı @RapidResponse47, sosyal medyada İran kökenli Amerikalı bir ailenin ABD'nin İran'a yönelik saldırılarıyla ilgili görüşlerini paylaştığı bir video yayımladı.

KUTLAMA HAVASI

Videoda yer alan ve Kentucky'de olduğu belirtilen aile tam bir kutlama havası yaşarken, birbirinden leziz yemeklerin odluğu bir sofrada kadehler de tokuşturuluyor.

Videoda konuşan aile üyeleri ise, İran'daki gelişmelerin ülkedeki yönetimin değişmesi için bir fırsat yaratabileceğini savunuyor.

"BU DEĞİŞİM İÇİN ÇOK BEKLEDİM"

Videoda konuşan Kentucky'de yaşayan İran kökenli Amerikalı Medi Gayumi, İran'da uzun süredir devam eden siyasi düzeni eleştirerek şunları söyledi:

"Bu değişim için hayatımın çoğunu bekledim. Nasıl hissettiğimi söylemek çok zor. İranlıların bir diktatörlük altında yaşadığı 47 yıl oldu."

Gayumi'nin sözleri videoda, ABD ve İsrail'in İran'daki saldırılarıyla bağlantılı gelişmelere ilişkin yorumlar eşliğinde paylaşıldı.

"İNSANLAR BUNU BEKLİYORDU"

Videoda konuşan bir diğer isim Naim Torçiyan ise İran'daki gelişmelerin uzun süredir beklendiğini söyledi. Torçiyan, İran'da yaşayan yakınlarının yaşanan huzursuz ortamda hayatlarını sürdürmeye çalıştığını belirterek şu ifadeleri kullandı:

"İnsanlar bekledi, bekledi ve sürekli 'vuracak mı, vurmayacak mı?' diye sordu. Sonunda gerçekleşti. Henüz bitmedi ama insanlar sonunda yönetimi devirmek için bir şansları olduğu için gerçekten mutlular."

TRUMP'A GÖNDERME

Videoda ayrıca ABD Başkanı Donald Trump'ın Ocak ayında sosyal medya üzerinden İran'daki protestolarla ilgili yaptığı "Yardım yolda" paylaşmasına da atıfta bulunuldu. Aile üyelerinin, Washington'un İran'daki gelişmeler konusunda daha fazla adım atmasını beklediği ifade edildi.