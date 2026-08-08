Vance: İran Hürmüz'de Geçiş Ücreti Almayacağını Söyledi

ABD Başkan Yardımcısı James David Vance, "İranlılar bize Hürmüz Boğazı'ndan geçiş ücreti alma planlarının olmadığını söylediler" dedi.

ABD Başkan Yardımcısı James David Vance, Fox News'in "Saturday in America" programında önemli açıklamalarda bulundu. Sunucu Kayleigh McEnany'nin Hürmüz Boğazı için kabul edilebilir bir sonucun nasıl olabileceğine dair sorusunu cevaplayan Vance, "Beklentimiz, çatışma başlamadan önce Körfez'den çıkan petrol ve doğal gaz miktarının aynı kalması. İranlılar da bize bunu yapacaklarını söyledi. Körfez koalisyonunun tamamı da bunu istiyor. Ama biliyorsunuz, biz sözlere değil, doğruluğa bakarız. İnsanların sözlerine değil, yaptıklarına bakarız" ifadelerini kullandı. Vance, "Gördüğünüz gibi İran sistemi içindeki bazı kişiler (Hürmüz Boğazından) geçiş ücreti alınmasından bahsediyor. İranlılar bize Hürmüz Boğazı'nda geçiş ücreti alma planlarının olmadığını söyledi. Ancak yine de gerçekte ne gibi adımlar atılacağını göreceğiz" şeklinde konuştu.

"ABD, İran'dan ticari gemilere ateş açmayacaklarına dair bir taahhüt istedi"

Vance, "Son bir haftadır İranlılar ve Körfez ülkeleri, özellikle Umman, (Hürmüz'de) trafiğin güvenli akışını nasıl sağlayacakları konusunda görüşmeler yapıyor. Elbette sorun şu ki, İranlılar savaşın başında çok sayıda mayın döşedi. Dolayısıyla şu anda üzerinde çalıştığımız şey, gemilerin güvenli bir şekilde geçebilmesi için nasıl bir trafik düzeni kurabileceğimizdir. Bu da elbette mayın temizlemeyi içeriyor" dedi.

ABD Başkan Yardımcısı, ABD'nin İran'dan "ticari gemilere ateş açmayacaklarına dair bir taahhüt" istediğini söyledi. Vance, "Çok büyük acı çekiyorlar. Bu işin bitmesini istiyorlar. Soru şu ki, sistemleri bize gerekli olan şeyleri sağlayabilecek mi, bu çatışmadan ihtiyacımız olanı aldığımızı hissetmemizi sağlayabilecek mi? Bu henüz belli değil. Ama son birkaç günde bazı ilerlemeler kaydettiğimizi düşünüyorum" diye konuştu.

"Hürmüz Boğazı'ndan çıkan petrol ve doğal gaz miktarını en üst düzeye çıkarmaya çalışıyoruz"

ABD'nin İran'a karşı savaşı çözme konusunda şu anda "oyunun ortasında" olduğunu söyleyen Vance, "Elbette İranlılarla görüşüyoruz. Hürmüz Boğazı'ndan çıkan petrol ve doğal gaz miktarını en üst düzeye çıkarmaya çalışıyoruz. Şu anda en çok odaklandığımız konu bu. Geriye dönüp burada neler yaptığımızı hatırlarsanız, nükleer programlarını yok ettik, konvansiyonel ordularını yok ettik, askeri yeteneklerini de büyük ölçüde azalttık. Şu anda da ABD ile daha iyi bir ilişkiye sahip olmak için gerekli olan uzun vadeli değişiklikleri yapmaya istekli olup olmadıklarını anlamaya çalışıyoruz. Eğer olmazsa o da sorun değil. Biz de elimizden gelen baskıyı uygulamaya ve Orta Doğu'dan olabildiğince çok petrol ve doğal gaz çıkarmaya devam edeceğiz ki ABD'liler daha düşük benzin ve enerji fiyatlarından faydalanabilsinler. İşte bu hassas bir denge" ifadelerini kullandı.

Vance, "Bu konuda söyleyeceğim son şey şu. İnsanlara oyunun gerçekten ortasında olduğumuzu hatırlatmaya çalışıyorum. Bu iş henüz bitmedi. Açıkçası başlangıçta değiliz, oyunun ortasındayız ve ABD halkı için en iyi sonucu elde etmek için diplomatik, ekonomik ve askeri araçlar da dahil olmak üzere bir dizi araç kullanıyoruz. Bunun gerçekleşeceğinden oldukça eminim, ancak hala oyunun biraz ortasındayız" dedi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı