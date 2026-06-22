Vance: İran, UAEA denetçilerini kabul etti, büyük dönüm noktası

ABD Başkan Yardımcısı James David Vance, "İranlılar, Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı (UAEA) denetçilerini tekrar ülkelerine davet etmeyi kabul etti. Bu ABD için büyük bir dönüm noktası ve İran'daki nükleer silah programının kalıcı olarak sona erdirilmesinin ilk adımıdır" dedi.

ABD Başkan Yardımcısı James David Vance, İsviçre'nin Stansstad kenti yakınlarındaki Bürgenstock'ta İran, Pakistan ve Katar'ın katılımıyla devam eden müzakerelere ilişkin açıklamalarda bulundu. Vance, "Dün çok ama çok iyi bir gündü. Çok iyi ilerleme kaydettik" ifadeleriyle açıklamalarına başladı.

ABD Başkan Yardımcısı Vance, "Hürmüz Boğazı'nın açık kalmasını sağlayacak bir mekanizma oluşturmak istiyorduk. Boğaz açık. Petrol fiyatlarının düştüğünü gördük. Daha önce akmayan milyonlarca varil ham petrol ve doğal gaz, artık Hürmüz Boğazı'ndan geçiyor" şeklinde konuştu. Vance, aynı zamanda Hürmüz Boğazı'nın mayınlardan temizlenmesi için bir koordinasyon mekanizması oluşturduklarını açıkladı.

"Çatışmasızlık mekanizması kuruldu"

Ayrıca bölgesel ateşkes için de bir çatışmasızlık mekanizması kurduklarını belirten JD Vance, "ABD Başkanının da söylediği gibi, bazen ateşkesler biraz daha az ateş edildiği anlamına gelir. Biz, eğer Hizbullah İsrail'e ateş açarsa veya İsrail karşılık verirse ya da eğer bölgede başka çatışmalar ortaya çıkarsa birbirimizle konuşabileceğimiz ve ateşi nasıl durduracağımızı ve bölgeyi müttefiklerimiz ile diğer herkes için nasıl güvenli hale getireceğimizi belirlemek için uygun bir koordinasyon kurulmasını amaçladık" dedi.

İran'ın uluslararası nükleer denetçilerinin dönüşünü onayladı

Vance, kendilerini en çok heyecanlandıran konu olarak tarif ettiği ilerlemeyi açıklarken, "İranlılar, Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı (UAEA) denetçilerini tekrar ülkelerine davet etmeyi kabul etti. Bu ABD için büyük bir dönüm noktası ve İran'daki nükleer silah programının kalıcı olarak sona erdirilmesinin ilk adımıdır" diye konuştu.

ABD Başkan Yardımcısı Vance, "Bu, tam olarak talep ettiğimiz şeydi. Nükleer görüşmelerin diğer başlıklarında da büyük ilerleme kaydettik" ifadelerini kullandı.

İranlılar, Katarlılar ve Pakistanlılarla çalışan heyetlerin büyük ilerleme kaydettiğini ifade eden JD Vance, "Buradaki ekipler teknik düzeyde çalışmaya devam edecekler ve bu teknik müzakereler önümüzdeki günler ve haftalarda sürecek" şeklinde konuştu. James David Vance, kendisinin ABD'ye dönmek üzere olduğunu ve heyetlerin uygun siyasi denetim altında çalışmaya devam edeceklerini açıkladı.

Vance, "Başarılı bir nihai anlaşma için çok iyi bir temel oluşturduk. Henüz evi inşa etmedik ama ABD halkı adına iyi bir sonuca ulaşmak için sağlam bir temel oluşturduk" dedi.

"Müzakerelerden çekilmiş değiller"

İran'ın müzakerelerden çekildiğine ilişkin iddialar konusunda bir soruya cevap veren Vance, "İranlılar müzakerelerden çekilme tehdidinde bulundu ya da en azından sosyal medyada bu yönde tehditler yer aldı ama saat 01.00'den bayağı sonrasına kadar görüşmedeydik. Yani müzakerelerden çekilmiş değiller" diye konuştu.

Teknik ekiplerin çalışmaya devam ettiğini söyleyen JD Vance, "Biraz tehdit, biraz sızlanma vardı ama günün sonunda görüşmeler devam etti ve büyük ilerleme kaydettik" ifadelerini kullandı.

Vance, nükleer denetçilerin ne zaman çalışmaya başlayacağı konusunda ise "Dün saat 02.00 civarında bazı denetçileri aramaya çalışıyorduk. Bunun en geç bu hafta gerçekleşmesini bekliyorum" şeklinde konuştu.

ABD Başkan Yardımcısı, "Hatta denetçiler ve UAEA ile bazı görüşmelerin bugün bile başlayabileceğini düşünüyoruz" dedi.

"Lübnan konusunda da çok iyi ilerleme kaydettiğimizi düşünüyorum"

Lübnan konusuna da değinen Vance, "Çok iyi ilerleme kaydettiğimizi düşünüyorum. Bölgesel bir ateşkes istiyoruz" diye konuştu.

Bir çatışmasızlık mekanizması kurma konusunda çok başarılı olduklarını söyleyen James David Vance, "Bunun anlamı olaylar yaşandığında tarafların birbiriyle konuşmasıdır. Bazen üst komutadan onay almadan insansız hava aracı (İHA) fırlatan alt düzey kişiler olabiliyor. Elbette, İsrail buna cevap vermek zorunda. Ancak bu cevap, Hizbullah, Lübnan, İsrail ve diğer ortaklar arasında süren bir diyalog çerçevesinde verilirse daha barışçıl bir sonuç elde edilebilir" ifadelerini kullandı.

İsrail'in Lübnan'ın güneyinde toprak talebi olmadığını ve güvenlik için orada bulunduğunu savunan ABD Başkan Yardımcısı Vance, "Yoğun çabalarla, Lübnan'ın toprak bütünlüğünün ve egemenliğinin de, İsrail'in güvenliğinin de korunabileceği bir noktaya ulaşabileceğimize inanıyoruz" şeklinde konuştu.

İran'ın dondurulmuş varlıklarına ilişkin bir çözüm önerisi sunuldu

James David Vance aynı zamanda İran'ın dondurulmuş varlıklarının ABD ürünleri satın almak için kullanılmasına yönelik bir teklifin de ortaya atıldığını söyledi. Vance, "Jared Kushner, Katarlılarla birlikte çok ilginç bir çözüm önerdi. Eğer İran'ın dondurulmuş varlıklarının bir kısmı serbest bırakılırsa, bu süreç üzerinde bizim de Katarlıların da onayı olacak. ve bu para, İran halkının yararına ABD soya fasulyesi, ABD mısırı ve ABD buğdayı satın almak için kullanılacak" dedi.

James David Vance, böyle bir anlaşmanın hem İranlılara hem de ABD'li çiftçilere fayda sağlayacağını söyledi. - BURGENSTOCK

Kaynak: İhlas Haber Ajansı