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İran basını: İsviçre'deki toplantıda İranlılar ABD heyetiyle görüntü vermeyi kabul etmedi

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İsviçre'deki toplantıda İran müzakere heyeti, ABD heyetiyle tokalaşma ve ortak fotoğraf çekimi planını reddetti. Bunun üzerine canlı yayın ve fotoğraf çekimi iptal edildi, müzakereler İran heyeti olmadan gerçekleştirilen fotoğraf töreninin ardından başladı.

İsviçre'deki toplantıda İran heyetinin, ABD heyetiyle canlı yayın ve fotoğraf çekimine karşı çıktığı bildirildi.

Tesnim Haber Ajansına konuşan ismi verilmeyen müzakere heyetine yakın bir kaynak konuya ilişkin açıklama yaptı.

Açıklamada, ABD heyeti ile toplantının organizatörlerinin, çok taraflı görüşmeler başlamadan önce İran ve ABD heyetleri arasında tokalaşma ve ortak fotoğraf çekimi yapılmasını planladıkları belirtildi.

Söz konusu kaynak, İran müzakere heyetinin başkanı ve heyet üyelerinin bu protokol uygulamasına karşı çıktığını ve ABD heyetiyle ortak fotoğraf törenine katılmayacaklarını ilettiklerini aktardı.

Aynı kaynak, İran heyetinin itirazı ve törene katılmaması üzerine canlı yayın ile fotoğraf çekiminin iptal edildiğini, ardından İran heyetinin müzakere salonuna geçtiğini kaydetti.

Ayrıca, ABD heyetinin gazetecilerin müzakere alanından çıkarılabilmesi için İran heyetinden 5 dakika süre talep ettiği ve müzakereler öncesindeki fotoğraf töreninin İran heyeti olmadan gerçekleştirildiği aktarıldı.

Kaynak: AA / Mustafa Melih Ahıshalı
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