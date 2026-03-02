İstanbul'da yaşayan İranlılar sokağa çıktı, herkes İçişleri Bakanlığını etiketliyor
İstanbul'da yaşayan bazı İranlılar, İran'daki olaylar ve Hamaney'in öldürülmesi sonrası sokağa çıktı. Paylaşılan videoda, kutlama yapıkları öne sürülen grubun sloganlar attıkları ve şah dönemine ait İran bayrakları taşıdıkları görüldü. Elden ele yayılan görüntüler sonrası herkes ajan oldukları iddiasıyla İçişleri Bakanlığını etiketledi.
- İstanbul'da yaşayan bazı İranlılar, İran Lideri Ayetullah Hamaney'in öldürülmesini kutlama yaptı.
- Kutlama yapan grup, 1979 devrimi öncesine ait İran bayrakları taşıdı.
- Sosyal medyada çok sayıda kullanıcı, gruba yönelik 'ajan' iddiasında bulunarak İçişleri Bakanlığı'nı etiketledi.
İstanbul'da yaşayan bazı İranlılar, İran'daki son gelişmelerin ardından bir araya geldi. Sosyal medyada paylaşılan videolarda, kutlama yaptıkları öne sürülen grubun sloganlar attığı ve 1979 devrimi öncesine ait İran bayrakları taşıdığı görüldü.
"TATLI İKRAM EDEREK KUTLADILAR"
Videoyu paylaşan Elyar Türker isimli kullanıcı, " İstanbul'da yaşayan İranlılar bugün İstanbul Vadi İstanbul'da 16.00'da İran Lideri Ayetullah Hamaney'in öldürülmesini "tatlı ikram ederek" kutlama yaptılar" notunu da düştü.
HERKES İÇİŞLERİ BAKANLIĞINI ETİKETLİYOR
Görüntülerin kısa sürede elden ele yayılmasıyla birlikte sosyal medyada yoğun bir tartışma başladı. Çok sayıda kullanıcı, gruba yönelik "ajan" iddiasında bulunarak İçişleri Bakanlığı'nı etiketledi.