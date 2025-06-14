İsrail-Iran Savaşında Hava Sahası Kapatıldı, İranlılar Otobüsle Ülkelerine Dönüyor

İsrail-Iran Savaşında Hava Sahası Kapatıldı, İranlılar Otobüsle Ülkelerine Dönüyor
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

İsrail ile İran arasında yaşanan füze saldırıları nedeniyle hava sahası kapandı ve İstanbul'daki İranlılar, uçak seferlerinin iptal olmasının ardından kara yoluyla ülkelerine dönmeye başladı. Yoğunluk yaşanan otogarlar, ek seferlerle talebi karşılamaya çalışıyor.

İsrail ile İran arasındaki füze saldırılarının ardından kapatılan hava sahası nedeniyle İstanbul'da yaşayan İranlılar ülkelerine otobüslerle gidiyor.

İsrail ile İran arasında yaşanan füze saldırıları nedeniyle başta İran olmak üzere Irak, Suriye ve Ürdün hava sahaları uçuşlara kapatıldı. Hava sahasında yaşanan güvenlik sorunları nedeniyle seferler iptal edildi. Bölgede yaşanan gelişmelerin ardından hava yolunu kullanamayan İranlılar, kara yoluyla ülkelerine dönmeye karar verdi. İstanbul 15 Temmuz Demokrasi otogarında yoğunluk yaşanırken, İran'a gitmek üzere yola çıkan otobüslerin doluluk oranının arttığı belirtildi. Bazı İranlılar valizleriyle terminalde beklerken firmalar talebi karşılayabilmek için ek sefer koydu.

'MECBUREN OTOBÜSLE GİDİYORUZ'

İstanbul'dan İran'a dönen Veli Vermeziyer, "İranlıyım, İstanbul'a malzeme için, parça için, araba parçaları için katılmıştım. İran'da, İsrail ile savaşımız oldu. Biz uçak ile gidecektik İran'a olmadı. Uçakları kapattıkları için biz mecburen otobüsle gidiyoruz" dedi.

'ARAÇTA 30'A YAKIN İRANLI YOLCU VAR'

Otobüs şoförü Mehmetcan Adlık, "Bayramdan sonra seferlerde araçlar boş kalmıştı. Bugün otobüslerde yer kalmadı, şuan dördüncü araç çıkıyor. Hiçbir aracımızda yer kalmadı, yoğunluk yaşıyoruz. Çoğu yolcularımız da İranlıdır. Arabada şuan 30'a yakın İranlı yolcularımız var" dedi.

'4 SEFER ARABA GÖNDERDİK'

Otobüs firma müdürü Said Bey, "İran'a baya yolcu yoğunluğu var. Uçaklar iptal edildiği için bütün yolcular şu anda otobüsle gidiyor. En yakın yer Van'a gidiyor, Van'dan İran'a daha rahat geçiyorlar. Bugün 4 sefer araba gönderdik. Baya İranlı yolcu var" dedi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
İsrail ordusu: İran'ın misilleme saldırıları bu akşam da devam edecek

Tel Aviv halkına bu gece de uyku yok! Alarm duruma geçildi
Savaş Türkiye sınırına dayandı! İran, İsrail İHA'larını düşürdü

İsrail-İran savaşı Türkiye sınırına dayandı
Çatışmalar şiddetleniyor! İşte İran - İsrail savaşına dair en kötü senaryolar

İşte sınırımızdaki İran-İsrail savaşına dair en kötü senaryolar
İran, üç ülkeyi açıkça uyardı: İsrail'e yardım ederseniz vururuz

İran, üç ülkeyi açıkça uyardı: İsrail'e yardım ederseniz vururuz
İran'da Mossad avı! 5 ajan yakalandı

İran'da Mossad avı! Ajanlar kıskıvrak yakalandı
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Fenerbahçe'ye gelecekti bakın nereye gitti?

Fenerbahçe'ye gelecekti bakın nereye gitti?
Tofaş'ta yeni dönem! Koç Ailesi yönetimden çıkarıldı

Tofaş'ta yeni dönem! Koç Ailesi yönetimden çıkarıldı
İstanbul'da sahne alan ünlü şarkıcı Lara Fabian sahnede korkuttu

İstanbul'da konser veren ünlü şarkıcı sahnede korkuttu
Galatasaray'ın eski yıldızının eşi kansere yakalandı, videosuna destek yağdı

Galatasaray'ın eski yıldızının eşi kansere yakalandı
Gece kulübünde eğlendikleri esnada üzerlerinden İran'ın füzeleri geçti

İran füzeleri altında eğlence!
Kimsenin anlam veremediği takas! BMW marka lüks otomobilini verip...

Kimsenin anlam veremediği takas! BMW marka lüks otomobilini verip...
İran'ın Tel Aviv saldırısı güvenlik kamerasında: Umarız Gazzelileri anlamışsınızdır

İsraillilerin Gazzeli masumların neler yaşadığını tecrübe ettiği an
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.