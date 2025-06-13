İranlılar İsrail'in Saldırılarına Karşı Yürüyüş Düzenledi

İranlılar İsrail'in Saldırılarına Karşı Yürüyüş Düzenledi
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Tahran'da düzenlenen cuma namazı sonrası yürüyüşe çıkan İranlılar, İsrail'in saldırılarını lanetleyerek yetkililerden daha sert karşılık vermelerini talep ettiler. Mitchell İsrail'in çeşitli İran kentlerine düzenlediği saldırılarda çok sayıda sivil yaşamını yitirdi.

İran'ın başkenti Tahran'da cuma namazı sonrası yürüyüş düzenleyen İranlılar, İsrail'in saldırılarını lanetlerken yetkililerden aynı sertlikte cevap vermesini istedi.

Tahran Üniversitesi yerleşkesinde kılınan cuma namazı sonrasında İnkılap Meydanı'na doğru yürüyüşe geçen grup, İsrail ve ABD aleyhine sloganlar attı.

"İntikam yalnız intikam" sloganları atan İranlılar, yetkililerden saldırılara aynı sertlikte cevap verilmesini talep etti.

İsrail, İran'da birçok kente saldırı düzenledi

İsrail, sabaha karşı İran'ın başkenti Tahran, Tebriz, İsfahan'daki Natanz Nükleer Tesisi ile Loristan, Kirmanşah, Şiraz, Huzistan ve Kum kentlerine saldırılar düzenlemişti.

Natanz'daki nükleer tesiste sızıntı olmadığı bilgisi verilmişti.

Saldırılarda İran Genelkurmay Başkanı Tümgeneral Muhammed Bakıri, Devrim Muhafızları Genel Komutanı Tümgeneral Hüseyin Selami, Hatemul Enbiya Merkezi Karargah Komutanı Gulamali Reşid, Devrim Muhafızları Hava ve Uzay Kuvvetleri Komutanı Tuğgeneral Emir Ali Hacızade dahil üst düzey askeri yetkililer ile 6 nükleer bilim insanı hayatını kaybetmişti.

İsrail'in Tahran'daki saldırılarında sivil yerleşim yerleri de vurulurken aralarında kadın ve çocukların da olduğu çok sayıda sivilin yaşamını yitirdiği bilgisi verilmişti.

Kaynak: AA / Ahmet Dursun - Güncel
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