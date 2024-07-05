İzmir'de İran vatandaşları ikinci tur seçimler için oy kullandı
İzmir'de yaşayan İran vatandaşları, ülkelerindeki 14'üncü dönem cumhurbaşkanlığı seçimlerinin ikinci turu için oy kullandı. Konak ilçesindeki Bank Mellat İzmir Şubesi'nde, sandık kuruldu. Oy kullanma işleminin başlamasıyla sandık başına gelen İranlılar, pasaport ve kimliklerini ibraz ederek oylarını kullandı. Seçimde görevli Mehdi Caferi, gazetecilere, oy kullanma işleminin saat 18.00'e kadar devam edeceğini, özellikle sabah saatlerinde çok sayıda kişinin oy kullanmaya geldiğini söyledi.
İzmir'de yaşayan İran vatandaşları, ülkelerindeki 14'üncü dönem cumhurbaşkanlığı seçimlerinin ikinci turu için oy kullandı.
Konak ilçesindeki Bank Mellat İzmir Şubesi'nde, sandık kuruldu.
Oy kullanma işleminin başlamasıyla sandık başına gelen İranlılar, pasaport ve kimliklerini ibraz ederek oylarını kullandı.
Seçimde görevli Mehdi Caferi, gazetecilere, oy kullanma işleminin saat 18.00'e kadar devam edeceğini, özellikle sabah saatlerinde çok sayıda kişinin oy kullanmaya geldiğini söyledi.