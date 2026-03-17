İran'ın son kozu! İşte kıyamet silahı
İsrail-İran-ABD savaşı tüm şiddetiyle devam ederken, İsrail basınında "İranlılar "Kıyamet Silahı"nı ortaya çıkardı" başlıklı çarpıcı bir haber yayımlandı. Söz konusu silahın Hürmüz Boğazı olduğu ve İran'ın 'son kozu' olduğu da vurgulandı.
- İran'ın Hürmüz Boğazı'nı tamamen kapatarak küresel petrol fiyatlarını yükseltmeyi hedeflediği belirtiliyor.
- ABD Başkanı Donald Trump'ın Hürmüz Boğazı'nın kapanmasına karşı iki temel seçenek değerlendiriliyor: doğrudan müdahale etmemek veya geniş çaplı hava saldırıları düzenlemek.
- ABD'nin petrol üretimini artırarak fiyatları dengeleme kapasitesine sahip olduğu ve İran'ın hamlesinin stratejik bir baskı aracı niteliği taşıdığı ifade ediliyor.
İsrail-İran-ABD savaşı 18. gününde devam ederken bölgede tansiyon giderek artıyor.
İSRAİL'DEN İRAN'A 'İTİBAR ZEDELEME' SALDIRILARI
İran cephesinde İsrail'in, rejim hedeflerine yönelik saldırılarını sürdürdüğü bildirildi.
İsrailli Maariv'e göre saldırıların, İran yönetimini zayıflatmanın yanı sıra sembolik bir "itibar zedeleme" amacı da taşıdığı değerlendiriliyor. Bu kapsamda, İran'ın eski lideri Ali Hamaney'e ait olduğu belirtilen bir uçağın hedef alınması ile istihbarat ve uzay merkezlerine yönelik saldırılar dikkat çekti.
İRAN'IN SON KOZU: KIYAMET SİLAHI
Habere göre Tahran yönetiminin, baskıyı artırmak amacıyla 'kıyamet silahı' olarak nitelendirilen son kozunu kullanarak Hürmüz Boğazı'nı tamamen kapatmayı ve böylece küresel petrol fiyatlarını yükseltmeyi hedeflediği ifade ediliyor.
TRUMP'IN GÜNDEMİNDE 2 SENARYOLU ÇÖZÜM
ABD Başkanı Donald Trump'ın önünde bu gelişmelere karşı iki temel seçenek bulunduğu değerlendiriliyor.
İlk senaryoya göre Washington, Hürmüz Boğazı'nın kapanmasına doğrudan müdahale etmeyerek, bu geçişe bağımlı ülkeleri kendi çözümlerini üretmeye bırakabilir.
İkinci senaryoda ise ABD'nin bölgede tahliye uyarısı yayımladıktan sonra Hürmüz çevresine yönelik geniş çaplı hava saldırıları düzenleyebileceği ve İran ile bağlantılı deniz unsurlarını hedef alabileceği belirtiliyor.
Öte yandan değerlendirmelere göre ABD, Hürmüz Boğazı'na yönelik tehditten doğrudan etkilenen taraf değil. Washington'un petrol üretimini artırarak fiyatları dengeleme kapasitesine sahip olduğu ve bu nedenle İran'ın söz konusu hamlesinin daha çok stratejik bir baskı aracı niteliği taşıdığı ifade ediliyor.