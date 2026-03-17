İran'ın son kozu! İşte kıyamet silahı

İsrail-İran-ABD savaşı 18. gününde devam ederken bölgede tansiyon giderek artıyor.

İSRAİL'DEN İRAN'A 'İTİBAR ZEDELEME' SALDIRILARI

İran cephesinde İsrail'in, rejim hedeflerine yönelik saldırılarını sürdürdüğü bildirildi.

İsrailli Maariv'e göre saldırıların, İran yönetimini zayıflatmanın yanı sıra sembolik bir "itibar zedeleme" amacı da taşıdığı değerlendiriliyor. Bu kapsamda, İran'ın eski lideri Ali Hamaney'e ait olduğu belirtilen bir uçağın hedef alınması ile istihbarat ve uzay merkezlerine yönelik saldırılar dikkat çekti.

İRAN'IN SON KOZU: KIYAMET SİLAHI

Habere göre Tahran yönetiminin, baskıyı artırmak amacıyla 'kıyamet silahı' olarak nitelendirilen son kozunu kullanarak Hürmüz Boğazı'nı tamamen kapatmayı ve böylece küresel petrol fiyatlarını yükseltmeyi hedeflediği ifade ediliyor.

TRUMP'IN GÜNDEMİNDE 2 SENARYOLU ÇÖZÜM

ABD Başkanı Donald Trump'ın önünde bu gelişmelere karşı iki temel seçenek bulunduğu değerlendiriliyor.

İlk senaryoya göre Washington, Hürmüz Boğazı'nın kapanmasına doğrudan müdahale etmeyerek, bu geçişe bağımlı ülkeleri kendi çözümlerini üretmeye bırakabilir.

İkinci senaryoda ise ABD'nin bölgede tahliye uyarısı yayımladıktan sonra Hürmüz çevresine yönelik geniş çaplı hava saldırıları düzenleyebileceği ve İran ile bağlantılı deniz unsurlarını hedef alabileceği belirtiliyor.

Öte yandan değerlendirmelere göre ABD, Hürmüz Boğazı'na yönelik tehditten doğrudan etkilenen taraf değil. Washington'un petrol üretimini artırarak fiyatları dengeleme kapasitesine sahip olduğu ve bu nedenle İran'ın söz konusu hamlesinin daha çok stratejik bir baskı aracı niteliği taşıdığı ifade ediliyor.

