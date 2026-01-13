Haberler

ABD Başkanı Trump: İranlılar protestoya devam edin, yardım yolda

ABD Başkanı Trump: İranlılar protestoya devam edin, yardım yolda
ABD Başkanı Donald Trump, İran'da devam eden geniş çaplı protestolarla ilgili olarak Washington yönetiminin destek vermeye hazır olduğunu bir kez daha vurguladı. Trump yaptığı açıklamada, İran halkının "belki de daha önce hiç olmadığı kadar özgürlük arayışında" olduğunu belirterek "Kurumlarınızı ele geçirin, protestoya devam edin, yardım yolda" ifadelerini kullandı.

İran halkının özgürlük mücadelesini desteklediğini belirten Trump, protestoların sürdürülmesini istedi ve ABD'nin yardıma hazır olduğunu dile getirdi.

"HALK KONTOLÜ ELE ALMALI"

Trump, İran'daki mevcut yönetimi sert sözlerle eleştirirken, halkın devlet kurumları üzerindeki kontrolü ele alması gerektiğini savundu. Açıklamada, "İran halkı yıllardır baskı altında. Kurumlarınızı ele geçirin, protestoya devam edin. Yardım yolda" ifadeleri yer aldı.

WASHİNGTON'DAN AÇIK DESTEK

Trump'ın açıklaması, İran'daki rejim karşıtı gösterilere ABD'den gelen en açık destek mesajlarından biri olarak değerlendirildi. Beyaz Saray cephesinden yardımın içeriğine dair ayrıntı verilmezken, diplomatik ve siyasi seçeneklerin masada olduğu belirtildi.

ABD İRAN'DAKİ PROTESTOLARI YAKINDAN İZLİYOR

ABD yönetiminin İran'daki gelişmeleri yakından takip ettiği vurgulanırken, protestoların seyrine göre yeni açıklamaların ve adımların gündeme gelebileceği ifade ediliyor. Trump'a yakın bazı Cumhuriyetçi isimler de İran halkına destek mesajları paylaşarak uluslararası baskının artabileceğine işaret etti.

Olgun Kızıltepe
