ABD Başkan Yardımcısı JD Vance, "İranlılar müzakerelerden çekilme tehdidinde bulundu ya da en azından sosyal medyada bu yönde tehditler yer aldı ama gece saat 01.00'den sonrasına kadar müzakerelerdeydik. Yani müzakerelerden çekilmiş değiller" dedi. - BURGENSTOCK

Kaynak: İhlas Haber Ajansı