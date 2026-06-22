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ABD Başkan Yardımcısı JD Vance, "İranlılar müzakerelerden çekilme tehdidinde bulundu ya da en azından sosyal medyada bu yönde tehditler yer aldı ama gece saat 01.00'den sonrasına kadar müzakerelerdeydik. Yani müzakerelerden çekilmiş değiller" dedi.

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ABD Başkan Yardımcısı JD Vance, İran'ın müzakerelerden çekilme tehditlerine rağmen gece saat 01.00'e kadar görüşmelerin sürdüğünü ve İran'ın çekilmediğini açıkladı.

ABD Başkan Yardımcısı JD Vance, "İranlılar müzakerelerden çekilme tehdidinde bulundu ya da en azından sosyal medyada bu yönde tehditler yer aldı ama gece saat 01.00'den sonrasına kadar müzakerelerdeydik. Yani müzakerelerden çekilmiş değiller" dedi. - BURGENSTOCK

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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