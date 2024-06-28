Üye Girişi
Haberler

Trabzon'da İranlılar Cumhurbaşkanlığı Seçimleri için sandık başına gitti

Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Trabzon'da bulunan İranlılar, ülkelerindeki 14. Dönem Cumhurbaşkanlığı Seçimleri için İran'ın Trabzon Başkonsolosluğunda sandık başına gitti. İran Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi'nin 19 Mayıs'ta helikopter kazasında hayatını kaybetmesi sonucu bir yıl öne alınan Cumhurbaşkanlığı Seçimleri için Başkonsoloslukta sandık kuruldu. İranlılar, burada işlemlerin ardından 14. Dönem Cumhurbaşkanlığı Seçimleri için oy kullanmaya başladı.

Trabzon'da bulunan İranlılar, ülkelerindeki 14. Dönem Cumhurbaşkanlığı Seçimleri için İran'ın Trabzon Başkonsolosluğunda sandık başına gitti.

İran Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi'nin 19 Mayıs'ta helikopter kazasında hayatını kaybetmesi sonucu bir yıl öne alınan Cumhurbaşkanlığı Seçimleri için Başkonsoloslukta sandık kuruldu.

İranlılar, burada işlemlerin ardından 14. Dönem Cumhurbaşkanlığı Seçimleri için oy kullanmaya başladı.

Başkonsolos Naser Mohebati, AA muhabirine, Trabzon'daki İranlıların 18.00'e kadar oy kullanabileceğini, yoğunluk olması halinde sürenin uzatılabileceğini söyledi.

Seçime katılımın fazla olduğunu, yaklaşık 100 kişinin oy kullandığını belirten Mohebati, 18 yaşını doldurmuş İranlıların pasaport ya da kimlikleriyle gelip oy kullanabileceklerini kaydetti.

Oyunu kullanan Mıne Zolnorian ise "Tatil için gelmiştik, İran'ı yalnız bırakmadık. Vatandaşlık görevimizi yaptık." dedi.

Trabzon'da yaşayan Masoumeh Mansori de "İran Başkonsolosluğu Trabzon'da güzel bir alan açtı bizim için. Her vatandaşın görevi olduğu için biz oy kullanmak zorundayız. Hayırlı olsun." diye konuştu.

Kaynak: AA / Politika

Cumhurbaşkanlığı Seçimleri İbrahim Reisi Helikopter Trabzon İran Politika Güncel Haberler

Bakan Koca'ya Cuma namazı çıkışı istifa iddiaları soruldu, yine yalanlamadı

Bakan Koca'ya Cuma namazı çıkışı istifa iddiaları soruldu, yine yalanlamadı

 Elektriğe yüzde 38 zam! Yeni tarife 1 Temmuz'dan itibaren geçerli olacak

Elektriğe yüzde 38 zam! Yeni tarife 1 Temmuz'dan itibaren geçerli olacak

 Öğretmen eşini öldüren uzman çavuş, polislerle çatışıp yaralı olarak kaçtı

Öğretmen eşini öldüren uzman çavuş, polislerle çatışıp yaralı olarak kaçtı

 Arka Sokaklar dizisinin 18 yıllık yönetmeni Orhan Oğuz ekibe veda etti

Arka Sokaklar dizisinin 18 yıllık yönetmeni Orhan Oğuz ekibe veda etti
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title